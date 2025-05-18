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台人一週「被騙走18億」！第一手法超多人中計　635件噴9.1億

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，本周（5月11日至5月17日）詐騙案件受理數達3778件，財產損失金額則超過18億元。而詐騙手法依舊以「假投資詐騙」最多例，且金額9.1億也最為驚人。再來則是「網路購物」、「假買家騙賣家」也容易吸引台人上鉤。

日期 詐騙案件受理數（件） 財產損失金額（元）
5月11日 380 1億 2,708.8 萬
5月12日 570 3億 3,240.6 萬
5月13日 580 2億 5,554.1 萬
5月14日 600 4億 1,673.1 萬
5月15日 531 2億 7,437.1 萬
5月16日 619 2億 5,182.3 萬
5月17日 498 2億 1,273.1 萬
本周統計 3,778 18億 7,569.1 萬

「165打詐儀錶板」資料顯示，本周詐騙財損為18億7569萬1千元，受理件數有3778件，仍以「假投資詐騙」635件居冠，財產損失9億1653萬8000元；第二、第三名分別為「網路購物詐騙」502件，金額3027萬8000元、「假買家騙賣家詐騙」384件，金額為4824萬9000元。

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詐騙手法 總受理件數（件） 總詐騙金額（元）
假投資詐騙 635 9億 1,653.8 萬元
網路購物詐騙 502 3,027.8 萬元
假買家騙賣家詐騙 384 4,824.9 萬元

關於「假投資詐騙」手法破解部分，民眾看到下列話術千萬要有警覺性，如下：

1、免費領取投資秘笈
2、投資書籍限時免費領取
3、股票健檢、持股診斷
4、ETF投資分享
5、LINE投資群組股票分析、操盤教學
6、內線消息當沖佈局，跟著大戶當沖獲利
7、優先低價申購新股
8、掌握股票抽籤系統漏洞必中籤
9、AI投資機器人
10、資金透過投資APP直接進入交易所，具有優先買賣權
11、 虛擬貨幣投資獲利計劃，投入越多獲利越多，獲利後需收取看似合理的服務費
12、臨櫃匯款或轉帳不可備註原因
13、叮囑臨櫃匯款須告知行員為工程款/房屋修繕裝潢款/借親友錢（因保密條款不可說為投資，外資會遭打壓/警方在查內線交易）
14、由專員面交收取下單儲值金額，收取後由專員協助儲值進公司系統
15、金管會通知出金需先繳納稅金
16、為避免涉及洗錢。需繳納自證金
17、交易量龐大，需先繳交擔保金給金管會審核撥款
18、系統偵測交易風險，需繳納風險認證金

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05/17 全台詐欺最新數據

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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