台人一週「被騙走18億」！第一手法超多人中計　635件噴9.1億

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，本周（5月11日至5月17日）詐騙案件受理數達3778件，財產損失金額則超過18億元。而詐騙手法依舊以「假投資詐騙」最多例，且金額9.1億也最為驚人。再來則是「網路購物」、「假買家騙賣家」也容易吸引台人上鉤。

日期 詐騙案件受理數（件） 財產損失金額（元） 5月11日 380 1億 2,708.8 萬 5月12日 570 3億 3,240.6 萬 5月13日 580 2億 5,554.1 萬 5月14日 600 4億 1,673.1 萬 5月15日 531 2億 7,437.1 萬 5月16日 619 2億 5,182.3 萬 5月17日 498 2億 1,273.1 萬 本周統計 3,778 18億 7,569.1 萬

「165打詐儀錶板」資料顯示，本周詐騙財損為18億7569萬1千元，受理件數有3778件，仍以「假投資詐騙」635件居冠，財產損失9億1653萬8000元；第二、第三名分別為「網路購物詐騙」502件，金額3027萬8000元、「假買家騙賣家詐騙」384件，金額為4824萬9000元。

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詐騙手法 總受理件數（件） 總詐騙金額（元） 假投資詐騙 635 9億 1,653.8 萬元 網路購物詐騙 502 3,027.8 萬元 假買家騙賣家詐騙 384 4,824.9 萬元

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