台人一週「被騙走18億」！第一手法超多人中計　635件噴9.1億

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）
記者鄺郁庭／綜合報導
根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，本周（5月11日至5月17日）詐騙案件受理數達3778件，財產損失金額則超過18億元。而詐騙手法依舊以「假投資詐騙」最多例，且金額9.1億也最為驚人。再來則是「網路購物」、「假買家騙賣家」也容易吸引台人上鉤。
|日期
|詐騙案件受理數（件）
|財產損失金額（元）
|5月11日
|380
|1億 2,708.8 萬
|5月12日
|570
|3億 3,240.6 萬
|5月13日
|580
|2億 5,554.1 萬
|5月14日
|600
|4億 1,673.1 萬
|5月15日
|531
|2億 7,437.1 萬
|5月16日
|619
|2億 5,182.3 萬
|5月17日
|498
|2億 1,273.1 萬
|本周統計
|3,778
|18億 7,569.1 萬
「165打詐儀錶板」資料顯示，本周詐騙財損為18億7569萬1千元，受理件數有3778件，仍以「假投資詐騙」635件居冠，財產損失9億1653萬8000元；第二、第三名分別為「網路購物詐騙」502件，金額3027萬8000元、「假買家騙賣家詐騙」384件，金額為4824萬9000元。
|詐騙手法
|總受理件數（件）
|總詐騙金額（元）
|假投資詐騙
|635
|9億 1,653.8 萬元
|網路購物詐騙
|502
|3,027.8 萬元
|假買家騙賣家詐騙
|384
|4,824.9 萬元
關於「假投資詐騙」手法破解部分，民眾看到下列話術千萬要有警覺性，如下：
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12、臨櫃匯款或轉帳不可備註原因
13、叮囑臨櫃匯款須告知行員為工程款/房屋修繕裝潢款/借親友錢（因保密條款不可說為投資，外資會遭打壓/警方在查內線交易）
14、由專員面交收取下單儲值金額，收取後由專員協助儲值進公司系統
15、金管會通知出金需先繳納稅金
16、為避免涉及洗錢。需繳納自證金
17、交易量龐大，需先繳交擔保金給金管會審核撥款
18、系統偵測交易風險，需繳納風險認證金
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