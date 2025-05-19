馬斯克點讚的「台灣之光」！　AI機器煮拉麵、搖珍奶佈局全球兩岸

▲ Yo-Kai創始人林志鴻（左一）花了八年時間佈局全球，今年或明年計畫進軍大陸市場 。（圖／Yo-Kai Express提供）

記者任以芳／北京報導

台北國際電腦展明20日熱鬧登場，來自全世界頂尖知名科技電子大廠齊聚，包括AI自動販賣機公司Yo-Kai Express，成功開啟AI機器人煮拉麵、珍珠奶茶等餐飲，去年1月在美國全球消費性電子展（CES）嶄露頭角，連特斯拉CEO馬斯克都曾發文點讚，同時也獲得AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）加速器技術支援，「AI教父」黃仁勳甚至有機會去喝一杯AI機器做的珍奶。Yo-Kai創辦人林志鴻今(19)日接受《東森新媒體ETtoday》訪問也暢談當初研發「AI自動販賣機」心路歷程與未來版圖，經過八年努力，未來除了佈局亞洲、歐美、南美等地，也將放眼兩岸AI大市場。

台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）將於2025年5月20日至23日登場，今年主題是「AI Next」，聚焦智慧運算與機器人、次世代科技、未來移動等三大主題，全球AI技術革新與產業轉型將是重要關鍵，共有25個國家與地區、1400家參展商以及4800個攤位，都是來自世界頂尖科技廠牌，包括近年展露頭角台灣品牌「Yo-Kai Express」，創辦人林志鴻曾是在矽谷工作台灣工程師，如今搖身一變繼續走在AI科技最前沿。

一碗熱麵的啟發：半導體工程師到AI多元餐飲革新者

今年45歲的林志鴻擁有台大生物機電工程學系、加州大學爾灣分校碩士學歷，之後進入日月光擔任工程師，當時負責亞洲市場，開完後累了一天已經是美國凌晨時間，肚子餓又不想吃快餐漢堡，深夜時分，上網找尋24小時營業的熱食餐廳，連一碗熱麵也吃不到，外賣十分不方便。

「就算有越南河粉開到凌晨兩、三點，可是太遠了。」林志鴻回憶說，「日本40年前就有拉麵販賣機，但是技術比較傳統，用熱水燙過麵條，微微加熱再加入醬油等配料，微波加熱，水分子不斷的摩擦，造成麵條口感比較軟爛一點，即使是一般食物處理工廠也很難克服，我就想是否可創造屬於自己一碗專屬熱湯麵。」

憑藉自己半導體業背景，林志鴻開始從原物料去調整，並且改良精密溫控技術融入食品加工，終於解決傳統加熱麵體的痛點。「當時我創業首選日本拉麵，在美國單價也比較高，我不喜歡要走低價位的產品，既然要做一個品牌就是做到最好。」

2016年起，林志鴻創辦的Yo-Kai Express以「AI拉麵自動販賣機」在美國起家，與美國最大拉麵品牌Jinya Ramen、紐約第一拉麵品牌Menya Jiro達成合作。努力耕耘8年，去年1月初，在美國拉斯維加斯的全球消費性電子展（CES）參展，Yo-Kai Express被公開點名是當年度「最值得期待的科技」，成為台灣之光。

除了拉麵，林志鴻與團隊繼續開拓各種飲食系列，包括AI製作珍珠奶茶、即食燕麥片、蛋白質奶昔、湯品和咖啡、調酒等冷熱飲品。林志鴻說，「我們未來計畫做藥食同源的中葉配方，同時計劃與跟健身房合作高蛋白飲料，這些都已經準備好了，明天會在COMPUTEX會發表第三代機器。」

「同時兩年前，我們也在研發鹽酥雞、炸雞、串燒如何出現在自動販賣機，因為喝珍奶一定要配鹽酥雞，我們的想法是希望國外消費者可以很輕鬆去選擇。」林志鴻說明年也會推出炸烤型產品，無需現場油炸，也可以端出酥炸不膩的食物，「之後也考慮做生魚片和壽司，已經成功測試出來，但畢竟是生的食物，有食安考量，還在跟各國衛生局討論可能性。」

▲林志鴻研發的「AI自動販賣機」有如小叮噹口袋，由AI機器製作多元美味食物 。（圖／Yo-Kai Express提供）

「90秒搞定美味拉麵」佈局全球AI美食場景

Yo-Kai Express「AI拉麵自動販賣機」等餐飲服務，至今佈局18的國家地區，陸續進駐歐美、台灣、泰國、荷蘭、澳洲、加拿大、西班牙、杜拜、馬來西亞、巴西、墨西哥、印度等市場，從原本超過250個站點到現在是750+，快速推進全球化佈局，並且落地各國大學、醫院、機場、地鐵、高速公路服務區、購物中心等

目前覆蓋加州大學柏克萊分校、密西根醫學院、費城醫院、洛杉磯國際機場等世界五百強企業，特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）曾發文推薦，獲得超過30萬的讚推。2019年，Yo-Kai Express成功吸引軟銀（Softbank），加速挺進亞洲市場，首站落地新加坡廣受好評。

Yo-Kai Express推出核心產品「AI拉麵自動販賣機YKE Desktop」，90秒就能做出碗熱氣騰騰的拉麵，還能同時製作多份訂單，但一開始人力補貨並不能降低成本，也是亟需解決問題。

林志鴻也指出，一台「AI自動販賣機」有三大痛點，「銷售人流、銷售價錢、補貨時間與機器大小。舉例，第三代機型可以實現單機88份容量，減少人工補貨次數，但是機器體積太大，能擺放地方減少了，造成擴張困難度。」

「日本老式電梯很小很窄，我們設計第四代縮小機身，電梯都能進去，可以拓展順利快速。但是容量變小，一台機器50份產品，補貨次數增加，只要透過密集布點可以降低補貨成本。」林志鴻也舉例，「只要一台機器賺到一定成本，假設一天賣50份，三個月就可以回本。」

但他也舉例，如果販賣量很大，台北桃園機場一天賣150份，我補貨三次，人力成本並沒有太多增加，甚至不一定只擺放一台機器。」品牌核心不在於擴大機身容量，而在於透過精密技術與場景化佈局，解決現代人「隨時吃好」的需求，才能以AI餐飲為支點，撬動全球智慧零售新經濟形態。

▲「珍奶機器人販賣機」年初出現在台北西門捷運站 。（圖／記者任以芳攝）

「珍珠奶茶機器人」黃仁勳有機會喝一杯

去年CES 2024展會，Yo-Kai Express推出新型「珍珠奶茶機器人」驚艷亮相。2025年，Yo-Kai Express成功入選全球芯片巨頭NVIDIA Inception計劃，獲得AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）加速器技術支援。Yo-Kai Express團隊也透露，「AI教父」黃仁勳也很看好Yo-Kai 發展，也期待他有機會親自拜訪Yo-Kai攤位，喝一杯由AI機器人製作的珍珠奶茶。

目前在台灣西門町捷運站、桃園機場，也可以見到的Yo-Kai Express拉麵與珍珠奶茶AI自動販賣機。Yo-Kai Express經過多年研發改良智慧設備，機內現煮加熱的珍珠保證Q彈口感，支付結帳智能一條龍，遠程系統管理系統可實時監控設備狀態、庫存和銷售數據，提升銷售運營能力。

在美食跨界合作方面，Yo-Kai Express也全球頂級餐飲米其林品牌攜手，與日本擁有40年深厚底蘊的拉麵品牌「一風堂」、韓國第二大食品企業「圃美多」強強聯合，台灣方面合作有連續7年榮膺米其林殊榮的台灣餐廳「雙月」深度合作。

林志鴻也表示，透過IP聯名與品牌合作（如王品、雙月等），前期快速提升市場能見度，未來打造自己的品牌，朝向24小時營運需求強勁的場景（如醫院、機場、高鐵站），能夠製造雙贏需求。

▲林志鴻看準全球AI浪潮，包括大陸市場巨大，未來24小時AI餐飲服務是競爭核心之一。（圖／Yo-Kai Express提供）

搶攻24小時AI餐飲！不只台灣也進軍大陸「佈局全球」

大陸「十五五」開局將全力推進「AI+消費」，智能賽道將迎來黃金時代，預估擁有上兆市場商機。Yo-Kai Express的AI技術正好符合潮流，提早卡位佈局全球AI消費新場景，包括兩岸市場。

但是考量大陸外賣市場十分成熟，消費者依賴性高，如何吸引消費者離開「一指神功」，走下樓去選擇「AI自動販賣機」，也是一大挑戰，但林志鴻依舊認為服務與餐飲品質依舊是「王道」。

林志鴻也觀察，大陸雖外賣盛行，深夜時段仍存在「高品質」餐飲供給缺口。「舉例我想吃北京烤鴨，即使大半夜也可以有外賣，但不是知名店家，可能是某間公寓二樓雲端廚房做出來的烤鴨，口感還是差名店很多。」

外賣品質難以與實體店媲美，而「AI自動販賣機」24小時實現可填補市場空白。林志鴻也表示，一開始在大陸佈局會選擇人流密集高鐵車站、機場、醫院學校、辦公園區等場景，接下來就是決戰實現24小時銷售服務，提高能見度。

「雖然海外很多人知道『Yo-Kai』這個品牌，但初期在大陸沒有能見度以及影響力，我們要重新強化IP。」林志鴻也說，如何從外賣紅海中殺出重圍，「首先，晚只有我們能夠在晚上供應，也就是24小時全天供應，加上『Yo-Kai』經過八年佈局，餐飲質量不輸大廠牌，相信很快拉動品牌的宣傳效應。」

「大陸正推動傳統產業轉型，AI餐飲正式最好入場時機。」林志鴻以半導體業類比，強調技術鏈整合能力的重要性，未來不管在兩岸AI餐飲市場，甚至長遠來看全球AI餐飲在「消費與品質需求」並存下的市場潛力，無窮巨大。