港口交易陷僵局　長和深夜回應：絕不在不合法下進行

▲一艘航行在巴拿馬運河上的貨船。（圖／翻攝新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

自今年3月4日宣布進行港口交易後，長和首次就交易進展進行回應。長和5月12日夜間發布公告稱，交易絕不可能在任何不合法或不合規的情況下進行，也需要法律和監管部門同意及批准。

長和在公告中表示，原計劃在5月22日股東周年大會上講述港口交易情況，但鑑於近日不斷有股東及媒體查詢，因此集團作出回應。

長和聲明強調，此交易絕不可能在任何不合法或不合規的情況下進行。有關條文已於3月4日的公告中說明：交易完成取決於一系列條件的達成，包括法律和監管部門同意及批准、不存在違法或法律禁止的情況、獲得公司股東的必要批准及最終文件中約定的其他適當及常規條件。

陸媒指出，這一回應，增加了這場交港口交易的不確定性。自長和宣布港口交易以來，大陸外交部、大陸國家市場監督總局等多部門先後進行回應。

▲香港首富李嘉誠。（圖／達志影像／美聯社）

就在5月6日，大陸外交部發言人林劍在例行記者會上，面對長和獲准出售巴拿馬運河港口以外港口的消息，林劍表示報導沒有根據，大陸國家市場監督管理總局已經表示高度關注有關交易，將依法進行審查，交易各方不得採取任何方式規避審查，未獲批准前不得實施集中，否則將承擔法律責任。

另在5月10日晚間，97歲高齡的李嘉誠現身五月天香港演唱會，這也是自港口風波發生以來，除4月底以李嘉誠基金會創辦人身份「現身」捐贈癌症治療設備外，首次出現在公共場合。

有現場人士問及他港口交易問題，李嘉誠並未在現場正面回應。