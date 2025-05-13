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紐西蘭代表處辦「為台灣和平健走」喊話WHO　駱馬、綿羊都上街

▲▼紐西蘭僑界辦理「為台灣和平健走」（Peaceful Walk for Taiwan），現場綿羊駱馬逗陣走，駐紐西蘭代表歐江安大使致詞並與紐國僑胞及紐國人士合影。（圖／紐西蘭代表處提供）

▲紐西蘭僑界辦理「為台灣和平健走」（Peaceful Walk for Taiwan），現場綿羊駱馬逗陣走，駐紐西蘭代表歐江安大使致詞並與紐國僑胞及紐國人士合影。（圖／紐西蘭代表處提供）

記者陶本和／台北報導

紐西蘭基督城僑團近日聯合舉辦「為台灣和平健走」（Peaceful Walk for Taiwan）遊行活動，呼籲「世界衛生組織」（WHO）接納台灣參與。該活動由台灣駐紐西蘭代表處代表歐江安、華興協會會長許凱舒領銜，結合各大僑團共襄盛舉。特別的是，現場有象徵紐西蘭和平與生命力韌性的綿羊與駱馬逗陣走，吸引許多民眾圍觀。

除了「為台灣和平健走」（Peaceful Walk for Taiwan）遊行活動，紐西蘭南島台商會也結合WHO健走舉辦「台灣日電影節」（Taiwan Day Film Festival），現場吸引250位觀眾欣賞「看不見的國度」（Invisible Nation），為台灣民主與人民堅韌喝采。

歐江安致詞時表示，病毒不分國界，政治考量不應凌駕於人類健康之上，排除台灣與會是WHO莫大損失。她說，尤其在疫情期間，台灣在防疫物資、技術與經驗分享中發揮關鍵作用，台灣成為國際間可靠的合作夥伴，協助實現WHO全球健康覆蓋目標。

歐江安呼籲WHO，應正視台灣長年對全球衛生體系的貢獻，邀請台灣參加WHO；惟有真正實現「不遺漏任何人」（leaving no one behind），全球防疫體系才不會產生漏洞。

歐江安強調，台灣醫療科技發達，防疫抗疫有傲人的經驗，因此各國討論制定「大流行病協定」（Pandemic Agreement）時更應將台灣納入。她說，WHA即將在5月19日召開，台灣殷切期盼與國際社會攜手，共創無國界的健康未來，落實WHO揭櫫「健康是基本人權」的願景

▼紐西蘭僑界辦理「為台灣和平健走」（Peaceful Walk for Taiwan），現場綿羊駱馬逗陣走，駐紐西蘭代表歐江安大使致詞並與紐國僑胞及紐國人士合影。（圖／紐西蘭代表處提供）

▲▼紐西蘭僑界辦理「為台灣和平健走」（Peaceful Walk for Taiwan），現場綿羊駱馬逗陣走，駐紐西蘭代表歐江安大使致詞並與紐國僑胞及紐國人士合影。（圖／紐西蘭代表處提供）

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