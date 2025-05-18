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2025南投巧克力咖啡節端午連假登場　立委不分黨派推廣力挺

▲2025南投巧克力咖啡節將於5月30日端午連假首日登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲2025南投巧克力咖啡節將於5月30日端午連假首日登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「2025南投巧克力咖啡節」將於5月30日端午連假首日在埔里鎮福興溫泉園區舉行，縣政府16日特北上立法院舉辦「南投優質農特產品推廣活動」為巧咖節宣傳，南投咖啡、可可等頂級農業精品的魅力，也獲立法院長韓國瑜、馬文君、游顥、羅美玲、麥玉珍等多位立委不分黨派的出席支持與肯定。

南投縣長許淑華率領在地產業代表出席，指出南投咖啡與可可產業結合觀光與體驗，已發展成具國際競爭力的特色產業鏈，感謝交通部觀光署與農業部等中央支持；她並邀請立委們「SHAKE夏日酸甜」、共同體驗西西里咖啡DIY，展現南投農產創新風味。

▲2025南投巧克力咖啡節將於5月30日端午連假首日登場。（圖／南投縣政府提供）

▲2025南投巧克力咖啡節將於5月30日端午連假首日登場。（圖／南投縣政府提供）

韓國瑜致詞時表示：「常讚嘆哥倫比亞、非洲的咖啡，卻忽略在地的南投咖啡。不僅占全台產量21%，風味更是日益精進，值得全民支持。」他並盛讚南投得天獨厚的地理條件與富含水晶礦的土壤，孕育出國際得獎的咖啡與紅茶，是台灣真正的「風土寶藏」。

▲2025南投巧克力咖啡節將於5月30日端午連假首日登場。（圖／南投縣政府提供）

▲2025南投巧克力咖啡節將於5月30日端午連假首日登場。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，第五屆南投巧克力咖啡節有十大亮點：今年展區佔地達6公頃、設有15大主題特區，邀集超過百業者參與，並推出15大主題特區，包含南投咖啡館、巧克力館、玻璃屋品牌街區、狗狗奔跑區、戶外風格區等；展期中每逢假日與晚會日都安排三場主題演唱會，由戴愛玲、曾心梅、阿蘭AC等歌手接力演出，搭配「貓貓蟲咖波」主題無人機群飛與煙火秀，打造日夜皆宜的觀光盛事。

活動也推出四大千人體驗：包括咖啡渣盆栽、手沖課程、可可DIY、品牌野餐包等，需事前線上報名；更設有LINE數位集章，前往景點店家集章不僅可享有好康優惠，只要完成指定集章條件，並出示展區與消費滿額憑證，即可兌換「貓貓蟲咖波」聯名紀念品，加上境內與展區消費滿額發票，可再加碼兌換「貓貓蟲咖波」紀念幣。

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