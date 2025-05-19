黃仁勳一說落腳北士科！百萬網紅見「3檔股票」：爆拉一波

▲黃仁勳正式宣布台灣營運總部將設在北士科。（圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳終於鬆口，海外總部位置就位於北投士林北士科。高力國際業主代表服務部董事黃舒衛分析，北士科腹地最大、上下游供應鏈，包含金寶、華碩等原因，落腳北士科毫無意外。消息一出，百萬網紅Cheap直呼，3檔股票「爆拉一波！」

Cheap在臉書粉專表示，看到黃仁勳宣布台灣總部位在士林北士科，「士家族的國賓、士紙、士電爆拉一波」。Cheap特別關注士紙（1903），今早盤以58.5元開出，盤中觸及63.3元，收在63.1元，漲幅9.55%。國賓與士電分別收51.3元、193.5元，漲幅則為3.43%、5.16%。

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此外，Cheap還發現南港（2101）卻呈現兩樣情，尾盤一度暴跌到39.85元，收盤以40.75元作收，「股票真有趣！」

底下網友熱議，「房價可以拉一波了」、「TSM準備衝了」、「趁這波趕緊獲利了結了吧」、「我就住北士科旁邊發大財啦～爽」、「交通已經很塞了，以後直接塞爛，淡水的房價是不是有機會了」、「聰明阿，北部比較不缺電」。

關於輝達海外總部落腳北士科，推測為T17、T18基地，兩塊基地面積達4公頃，高力國際業主代表服務部董事黃舒衛分析：「輝達選擇該處原因有5，第一，以北台灣科技園區來說，北士科腹地最大，第二，周邊有供應鏈、上下游供應鏈，包含金寶、華碩等。」

黃舒衛說：「第三，區域是距離高級住宅商圈很近，包含士林天母、北投石牌。第四，北市科距離高速公路路網很近，最後，北士科醫院多，不論是未來發展智慧醫療，應用端場域也相對便利。」

不過，過去大家對於落腳處紛紛擾擾，業界多有猜測，黃舒衛說：「其實完全不意外輝達會選擇在北士科，雖然區域進度慢、大眾運輸路網尚未發展，但從輝達因要將規格拉到『總部設置』，非研發中心，因此等級規格很高，所以必須要腹地大，有脈絡可循。」