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輝達如何落腳？北士科T17、T18已被新壽得標　游淑慧曝2合作模式

▲▼NVIDIA執行長黃仁勳主題演講，演講中正式宣布台灣營運總部將設在北士科。（圖／記者湯興漢攝）

▲NVIDIA執行長黃仁勳主題演講，演講中正式宣布台灣營運總部將設在北士科。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

NVIDIA創辦人黃仁勳今（19日）在北流宣布，輝達台灣總部地點為台北市北投士林，但外界好奇確切地點是否為外傳的T17、T18，該2塊地已由新光人壽得標，恐出現地上權移轉問題；國民黨台北市議員游淑慧表示，新壽和輝達可有2種模式合作，一是「地上權契約移轉」，但涉及要市府同意；二是比較簡單的由新壽蓋好後進行招商，讓輝達變新壽的「房客」，但這也導致輝達與北市府的關係弱了一層，無法得知輝達簽約幾年，呼籲北市府要盡一切力量提供協助。

台北市議會19日下午進行財建部門質詢，國民黨台北市議員游淑慧先是恭喜台北市政府，「北士科T17、T18終於解套了，要不然一直在那邊養花種草這麼多年，也不知道新壽對這塊地要怎麼樣？」台北市產發局長陳俊安回應，黃仁勳宣布落腳在北士科，包括T17、T18、T3、T4、T12等幾塊市有地狀況與土地資訊，年初時都有提供給輝達參考。

面對北市府在今年初才提供北士科土地資訊給輝達參考，游淑慧質疑，據她了解及市場謠傳，新壽與輝達去年就開始在接觸，且去年新壽也做了一些非常奇怪的動作，包括本來2023年5月、7月就拿到建照，並預訂開工日申報，且去年2月、3月將施工圍籬圍起來進行地質調查試裝。

▲▼台北市府產發局長陳俊安質詢。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市府產發局長陳俊安（右）、台北市地政局土地開發總隊長黃群（左）。（圖／記者袁茵攝）

游淑慧提及，但黃仁勳去年6月來台，開始討論所謂海外總部選址事宜，新壽突然於去年9月跟北市府提出建築變更設計，「我不知道說這純粹是新壽建築考量，還是當時市場謠傳，他們（新壽）找到一個單一大客戶，且正在量身打造建築需求」。

台北市地政局土地開發總隊長黃群說，知道去年9月13日新光集團提出，北士科T17、T18的基地都市設計審議第一次變更設計。游淑慧追問，但市府是否不知道新壽為何要變更設計？黃群直言「是。」

游淑慧指出，所以新壽跟輝達接觸中，市府沒有扮演牽線跟協助角色？北士科地上權開發案，最早目的是為了要複製內科、南軟經驗，找一個開發業者蓋起來後，進行業者招商進駐，現在終於走向正軌經營，自己不希望成為新壽企業總部或新光企業總部。

陳俊安說明，去年9月新光做變更設計時，只是把建築量體做修正跟調整，沒有談有跟其他企業合作，且輝達過去詢問北士科相關土地時，北市府也有告知T17、T18設定地上權的狀況。

游淑慧稱，現在外界憂慮會不會有圖利問題，因為地上權契約移轉必須有2個條件，第一是必須興建完成後取得使照，第二是必須經過市政府同意後，不曉得未來外界直接認定是「地上權契約移轉」，倘若如此，輝達今天是沒有權利先宣布的，因為輝達並不知道未來蓋好後，北市府、北市議會會不會同意，而新壽也沒立場先答應。

▲▼國民黨台北市議員游淑慧表示，輝達跟新壽可以有2種模式合作，第一是地上權契約移轉，第二是委託經營或租賃。（圖／游淑慧提供）

▲國民黨台北市議員游淑慧表示，輝達跟新壽可以有2種模式合作，第一是地上權契約移轉，第二是委託經營或租賃。（圖／游淑慧提供）

游淑慧提及，但除了上述條件外，其實契約中還有容許乙方（新壽）可將建物的一部或全部，提供給第三人經營管理使用收益，也就是契約中的4.5.3涉及移轉部分，此契約是由產發局制定，新壽完全可以在不經過市府同意下配合輝達需求，量身打造建物，且蓋好後直接承租給輝達使用管理，「這是否完全不需要再經過市府同意，也不需要修約？」

面對陳俊安、黃群皆點頭證實，游淑慧呼籲，北市府應該對外說明，因為財經媒體與民代一直擔心有圖利、修改契約問題，市府同意與否，其實共有2條路，第一條路就是最麻煩的移轉地上權契約，必須等到蓋好後，要輝達承諾同意承受所有地上權契約的權利義務後，再把移轉企劃送來市府審查，市府同意後才能移轉。

游淑慧表示，第二方案比較簡單，就是回到地上權開發目的，新壽蓋好後進行招商，可以招很多商，也可以只招一個商，現階段不曉得新壽與輝達簽訂的商業契約為何，但在不涉及修約的情況下，依照契約4.5.3規定最容易，對不對？

陳俊安坦言，確實新壽蓋完建物後，可以全部或部分承租、借貸、委託經營給另外一間公司，但如果是完全一塊素地情況下，輝達跟北市府直接做橫向溝通聯繫會比較順暢。

游淑慧則感慨，倘若北市府可以直接跟輝達簽約，代表輝達跟北市的關係是50年不變、根留台北，承諾投資台北50年，但當時低價標給新壽，造成新壽成為「二房東」，輝達成為新壽的「房客」，與北市府關係始終弱了一層，身為「房客」輝達可能簽10年、20年，市府並不會知道，只能說北市府要盡一切力量，提供行政協助跟各方面支援，希望留住輝達在台北可長可久。

▲▼國民黨台北市議員游淑慧表示，輝達跟新壽可以有2種模式合作，第一是地上權契約移轉，第二是委託經營或租賃。（圖／游淑慧提供）

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