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北農端午粽提前完售！逾26萬粒創歷史新高　賣出達5.5座101大樓高度

北農端午粽提前完售　逾26萬粒創歷史新高（圖／北農提供）

▲北農粽子買氣夯，今年提前完售。（圖／北農提供）

生活中心／綜合報導

雖然端午節還有半個多月，但北農銷售的粽子不但提前完售，而且業績大幅成長，再創歷史新高峰，今年截至今天(5/14)為止，北農端午粽已銷售逾26.8萬粒，相當於5.5座101大樓加總的高度，這項成績超越去年的16.5萬粒，並較去年成長大幅成長6成以上，且加購的買單不斷與口碑行銷等，證明北農粽子的好口味被肯定並愈來愈廣為人知。

北農端午粽除了用料實在、品質及口味俱佳之外，銷售能再創新猷，也跟引進新的銷售方法有關，除了傳統的組織人脈之外，今年更開始擴大多元通路銷售，包括數位通路的YouTube、直播主等KOL、網紅與團購通路等，事實證明，在沒有花任何廣告費用下，以多元通路、創新與口碑行銷的方式，更能將美味可口、薄利多銷的粽子訊息傳遞給社會大眾，並讓消費者買單。

北農除了感謝廣大消費者的支持與選用，也要對訂購速度不夠快的民眾致歉，即使公司4月就曾發佈新聞稿，提醒民眾「北農粽子愈接近端午，會愈難買到，想品嚐的民眾，訂購手腳要加快，以免向隅」，但大家可能也沒料到完售來得這麼快。

北農端午粽共有古早粽、麻香猴菇粽（素）及產銷履歷花生粽3種，都是180克，古早粽遵循傳統北部粽製作方法，嚴選含水量較低的優質長糯米，各式配料經一道道爆香過程與調味，打開粽葉撲鼻而來的香氣便讓人口水直流；履歷花生粽為南部粽風味，主要原料為米、花生、香菇、來自雲林的豬肉、栗子、蝦米、及現炒的油蔥酥等，用料實在外流露濃濃的粽葉與食材交融的香氣；麻香猴菇粽濃郁麻油完美包裹Q彈糯米，猴頭菇與杏鮑菇激盪鮮甜層次，搭配慢燉素肉燥，口感細膩不膩，葷素者皆宜，3種口味都是嚴選，口碑佳都讓人愛不釋口，今年沒訂到民眾，明年再見！

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