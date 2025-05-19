揭民調1關鍵預言「北市5藍委全倒」　林濁水：而且補選也會輸

▲台北市長蔣萬安與國民黨北市5位立委合體。（圖／記者崔至雲攝）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免如火如荼，目前已有30藍委罷免案二階連署達標送件，其中，北市5藍委更被罷團視為頭號目標。對此，前立委林濁水18日分析，美麗島民調在台北市對「國民黨討厭度」超過「民進黨討厭度」，如果維持到投票那一天、民意不變，5個將會全倒，連賴士葆都不保，而且補選也會輸，除非這段時間國民黨振作或者民進黨做些大壞事。

根據《美麗島電子報》4月政黨好感度民調，其中，在台北市部分，對民進黨不滿的是49.7%、對國民黨不滿的則是62.2%。

▼美麗島4月政黨好感度民調。（圖／美麗島電子報提供）

對此，林濁水於節目《下班瀚你聊》表示，國民黨被罷掉搞不好超過10席，自己認為沒有問題，這次的美麗島民調，國民黨會睡不著覺，美麗島本身立場是反對大罷免的，但是民調結果非常有意思，台北市民眾對「國民黨討厭度」超過「民進黨討厭度」。

林濁水表示，這也難怪國民黨5個藍委全壘打，全部進入到第三階段，如果討厭國民黨這個程度維持到投票那一天，5個將會全倒，而且民進黨補選會當選，民調不變的話就是這樣，國民黨連賴士葆都不保，而且補選也會輸。

林濁水分析，如果民調討厭度一直不改變，持續到罷免，罷完以後，補選還是沒有改變，國民黨補選也會全倒，但是有個前提，在這段時間國民黨形象跟民進黨形象維持現狀，除非國民黨振作或者民進黨做些大壞事，否則民意不變，五個全罷掉、五個都是民進黨當選。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年4月22至24日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1059人（住宅電話683人、行動電話376人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

▼前立委林濁水。（圖／記者屠惠剛攝）