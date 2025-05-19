2公尺臭青母！台南安南區雞舍成新「蛇窟」　1個月出現9條大蛇

▲台南安南區雞舍短短1個月內遭蛇頻襲，捕蛇達人鄭琨諺近日成功活捉一條長逾2公尺的臭青母，體型驚人。（鄭琨諺提供）

記者林東良／台南報導

台南安南區驚現新「蛇窟」警訊！當地一戶飼養蛋雞的雞舍，自4月中旬起短短1個月內已接連出現9隻大蛇，包含6尾成功捕捉並野放的「臭青母」，以及3尾脫逃蛇類，其中還有毒性極強的眼鏡蛇。

最新一次是在5月14日中午，一條長逾2米、正大啖雞蛋的巨型臭青母遭捕蛇達人鄭琨諺成功活捉，體型相當驚人，飼主嚇得直呼，「這裡簡直是蛇來蛇去、太恐怖了！」

根據捕蛇達人鄭琨諺表示，自4月16日首度接獲求助進入該雞舍後，迄今已先後捕獲6尾大蛇，平均體長落在1至2公尺間，全為無毒但具有攻擊性的臭青母。9日晚間他冒雨出動，於雞舍內徒手捕捉到一條超過1.5公尺長的臭青母。鄭琨諺研判，該地短期內出現此數量蛇類已屬異常，推估至少有2至3個王錦蛇家族活動，加上曾目擊的眼鏡蛇，該區域恐怕已成新興蛇類熱區，他呼籲飼主加強防蛇措施，以免雞蛋被吞光外，也呼籲當地居眾小心防蛇。

鄭琨諺說，天氣轉為炎熱，是蛇類出沒的季節，像臭青母蛇是無毒的蛇，但也可能有眼鏡蛇這類的毒蛇，民眾如發現蛇蹤切勿驚慌，千萬不要徒手或自行動手捕蛇，可以通報農業局讓專業的委外捕蛇業者來捕捉，以免發生意外危險，以兼顧人身安全與生態保育。