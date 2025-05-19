外派10年「娶越南妻、收租4萬」　台男想離職！網愣見薪資：太低了

▲原PO外派到越南工作，待10多年薪水仍有6萬多元。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名在越南外派超過10年的台男坦言，公司福利還不錯，但他身兼多職，又得知新部門要他管理，讓他壓力如山大。事實上，37歲的他已在越南落地生根，月薪6萬之外，還能收租4萬元，十分猶豫要不要離職。文章引發熱議，網友回應「太虧了吧，我這邊起薪就6萬，過正式福利加一加大概7萬，含年終100萬出頭！」

一名網友在Dcard表示，他外派越南從事傳產工作，一待就超過10年，福利中規中矩，該有的都有。他雖掛在生產部，卻常常要身兼數職，包括生管、模具設計、行銷、IT與倉管等繁雜業務，已經有點吃不消了。

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殊不知，最近公司宣布要成立新部門，希望由原PO來負，「聽到了這消息真的全身乏力！」他坦言，與公司情感深厚，畢竟一起打拚多年，也捨不得離開，但這種負擔只會越來越沉重，讓他每天都提不起勁去上班。

事實上，原PO已在越南落地生根，娶越南老婆、也會說越南語，甚至也有房產出租，生活算是穩定。目前薪資60K、老婆也有15K，加上房租收入月進40K，生活開銷僅需15K至20K，短期內若離職也不至於撐不住。

原PO坦言，37歲的他在越南找工作並不容易，若長期找不到新工作怎麼辦，畢竟整體景氣不好，讓他陷入進退兩難的窘境，因此求問大家怎麼看？

底下網友熱議，「外派來說這薪資不怎麼行，薪資太低，業務範圍太廣，因為以後基本不會調薪，還不如在台灣找」、「外派60K？這福利叫不錯？」「感覺就是之前安逸太久了，只是你現在不換後面也跑不了，都37歲了，後面超過40歲就很容易就先被刷掉」。

也有外派台人分享薪資，「我也在越南，現在第6年，剛換到新公司服務半年，但是60K身兼這麼多也太虧了吧，我這邊起薪就6萬，過正式福利加一加大概7萬，含年終100萬出頭」、「我公司外派印象都是8萬多起跳，很快就10萬多月收了」、「我剛畢業外派越南的時候就5萬8了」。