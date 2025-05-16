快訊／才傳虐童案！豐原托嬰中心爆托育員集體離職　市府急幫轉介

▲豐原一家私立托嬰中心爆出陳姓托育人員虐童案後，又傳出12名托育人員中，有7名將在下周集體離職。（圖／市議員陳清龍提供）

記者游瓊華／台中報導

豐原一家私立托嬰中心遭爆陳姓托育人員對幼童施暴，累計有10多位幼童受害。現又傳出，下周該托嬰中心中原有12名托育人員，但卻有7人集體離職，園內托育員幾乎走光，影響2班共35位幼童，社會局已主動通知家長，並立即啟動轉介機制，將全力協助幼童後續托育事宜。

豐原一家私立托嬰中心爆出30多歲陳姓托育員對幼童施暴，包括抓住孩童頭部瘋狂搖晃、拉扯拖行幼童，甚至在幫女童換尿布時，直接拉腳害女童頭部重摔在地，結果孩子害怕大人碰觸的後遺症。

社會局經擴大檢閱監視器，目前發現至少14名幼童遭施暴，局長廖靜芝表示，對於涉案托育人員，最高將處60萬元罰鍰，限制期間不得擔任兒童福利機構工作人員；另外，托嬰中心涉及管理疏失和延遲通報，同樣最高將處60萬元罰鍰，情節嚴重者得命其停辦、公布名稱以及負責人姓名。

對於托育員集體離職，社會局表示，經盤點豐原、潭子、石岡、后里、神岡的托嬰中心，目前尚有名額，已主動提供相關資訊供家長評估報名，積極協助接下來的照顧安排。

若家長傾向由保母照顧，居托中心也將主動聯繫家長，了解其托育需求，協助媒合合適的保母。社會局也提供第五區居托中心專線04-25226618供諮詢，若家長希望自行照顧，提醒家長可到區公所申請0-2歲育兒津貼。

社會局提醒，依據托嬰中心定型化契約，托嬰中心因照顧人力不足致與家長終止托育契約，家長已繳交的註冊費、月費及餐點(含副食品)費，托嬰中心應於終止收托日起7天內，按比例將剩餘天數的費用退還家長，家長也可請求損害賠償。