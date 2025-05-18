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花蓮遇害女師是成大學霸！喑啞男認了「失手殺掉她」

▲▼劉姓喑啞男涉嫌殺害花蓮女師，遭帶回住處搜查。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲劉姓喑啞男涉嫌殺害花蓮女師，遭帶回住處搜查。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者柯振中／綜合報導

花蓮縣秀林鄉29歲的蔡姓女教師遭到殺害，犯案的26歲劉姓喑啞男子已被逮捕。事後進一步調查，蔡女是成功大學畢業的高材生，且在任教職的過程中，與學童們的互動良好，如今遭到殺害，學校師生錯愕不捨的同時，召會的牧師也感到相當痛心。

據了解，蔡姓女教師是台南人，自成功大學畢業以後，去年考上了花蓮某國中的教職，於是便到了花蓮教書，平時除教導學生國文以外，還是班級導師。蔡女為人相當親切，深受大家的喜愛。

▼劉姓喑啞男涉嫌殺害花蓮女師。（圖／地方中心翻攝）

▲▼ 花蓮殺人 。（圖／地方中心翻攝）

由於信仰的關係，蔡女參加了當地的召會，抵達花蓮任職以後，便一直住在教會的宿舍內。如今傳出死訊，學校教師、校長感到錯愕、不捨，也讓學生們相當難過，甚至有部落女孩得知噩耗後，崩潰落淚大哭。

警方接獲報案後趕到教會宿舍，發現蔡女頸部有擦挫傷，且遺體衣衫不整，下半身衣物遭到褪去。經過調查以後，警方鎖定涉有重嫌的26歲劉姓喑啞男，並在新城鄉的一處海堤防風林將對方逮捕。

召會的牧師得知蔡女的死訊，同樣十分震驚、難過，教會損失了一位非常好的姊妹，令人相當不捨。

警方將劉嫌逮捕後，對劉嫌進行訊問。劉嫌對此坦承犯案，指稱自己失手殺人，不過否認性侵。目前警方已依照殺人罪嫌將劉嫌移送，詳細案發原因為何，仍待進一步釐清。

 
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