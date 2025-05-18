快訊／豪雨致花蓮多地災情！秀林鄉和平村明停班停課

花蓮縣秀林鄉29歲的蔡姓女教師遭到殺害，犯案的26歲劉姓喑啞男子已被逮捕。事後進一步調查，蔡女是成功大學畢業的高材生，且在任教職的過程中，與學童們的互動良好，如今遭到殺害，學校師生錯愕不捨的同時，召會的牧師也感到相當痛心。