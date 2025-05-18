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快訊／豪雨致花蓮多地災情！秀林鄉和平村明停班停課

記者柯振中／綜合報導

受到18日豪大雨影響，花蓮多地傳出災情。花蓮縣秀林鄉公所18日深夜緊急發文，告知民眾和平村（和平、和中、和仁）19日停止上班、停止上課。

快訊「和平-崇德」鐵、公路部分路段暫停通行 用路鄉親請注意 受今(18)日強降雨影響，部分路段暫停通行， 公路部分 *18:46更新：蘇花公路台9線全線可維持正常通行* 1.#蘇花改 路段公路局正積極搶修泥流影響區域，暫無影響通行，持續監控，仍請用路鄉親經過請注意行車安全。 2.台九丁61K處，因落石無法通行，公路局廠商已開始作業，搶通時間未定。 鐵路部分 「和仁=崇德」間暫停行駛，現南下對號列車行駛至蘇澳新站，區間車行駛至和平站，北上列車行駛至花蓮站止（搶通時間未定）。

Posted by 花蓮縣政府 on Sunday, May 18, 2025

花蓮地區今午後降雨持續不斷，導致台鐵和仁至崇德段的鐵道遭遇土石流覆蓋。台鐵指出，目前北迴線雙向列車均已停駛，相關搶修人員已於晚間7點進入現場展開搶修作業。

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蘇花土石泥流 台鐵 和仁-崇德 停駛 匯德隧道北口目前積水 台9丁61.3k落石清理中

Posted by 宜花東災害通報 on Sunday, May 18, 2025
Posted by 台灣便當管理局-附屬鐵路部 on Sunday, May 18, 2025

【北迴線雙向中斷，雙鐵、公路、航空、海運啟動緊急疏運應變措施】 今天花蓮地區發生強降雨，導致和仁-崇德河水湍急，沖下土石泥流淹過軌道，臺鐵電車線設備及路線受損，目前該區間路線暫時雙向不通。 臺鐵部分 臺鐵啟動「花蓮-和平」公路接駁 視...

Posted by 交通部 on Sunday, May 18, 2025
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