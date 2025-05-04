捐贈救災繩索助攻義消救援　台南消防：大愛成就守護力量

▲台南市消防局第七大隊，舉行「子正能源科技股份有限公司捐贈救災繩索」儀式，由副局長楊宗霖代表受贈，並回贈感謝狀表達敬意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升消防與義消人員救災能量，台南市消防局第七大隊於5月3日晚間，在崇善義消中隊舉辦親睦會活動中，舉行「子正能源科技股份有限公司捐贈救災繩索」儀式，由副局長楊宗霖代表受贈，並回贈感謝狀表達敬意，象徵企業與在地義消團隊齊心守護市民安全。

子正能源董事長鄭仁貴表示，身為義消顧問多年，深知裝備對於現場救援至關重要，因此希望拋磚引玉，透過實際行動回饋社會。他強調：「我們顧問也是消防大家庭的一份子，能盡綿薄之力支援第一線夥伴，是最大的榮耀。」

鄭仁貴熱心公益，長期支援在地社會事務，除為崇善義消中隊顧問，也擔任崇明國中家長會會長、台南市警察之友會東區辦事處副主任，多次協助地方機關購置應急裝備，深獲社會肯定。

第七大隊長石家源指出，本次捐贈的繩索及搶救器材將直接提升災害應變效率，是一股實質而溫暖的助力，「感謝鄭董事長以實際行動支援消防救災，讓基層團隊有更堅實的後盾。」

消防局長李明峯表示，在市長黃偉哲全力支援下，近年已持續強化消防裝備汰舊換新。此次感謝子正能源的慷慨捐贈，補強繩索救援能力，為災難搶救再添保障，展現民間力量參與公共安全的美好典範。