　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

中華演藝人高爾夫協會聯誼賽募款百萬　助力阿里山偏鄉醫療

▲▼ 中華演藝人高爾夫協會揮桿傳愛，捐贈阿里山鄉衛生所醫療巡迴車 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 中華演藝人高爾夫協會揮桿傳愛，捐贈阿里山鄉衛生所醫療巡迴車 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中華演藝人高爾夫協會秉持回饋社會的初衷，凝聚藝界力量，捐贈一輛醫療巡迴車給嘉義縣阿里山鄉衛生所，協助提升偏鄉醫療服務品質。捐贈儀式今(12)日在嘉義縣政府舉行，縣長翁章梁親自出席並致贈感謝狀，感謝協會以實際行動守護原鄉居民的健康，也讓醫療資源得以深入偏鄉、傳遞溫暖。

▲▼ 中華演藝人高爾夫協會揮桿傳愛，捐贈阿里山鄉衛生所醫療巡迴車 。（圖／嘉義縣政府提供）

中華演藝人高爾夫協會舉辦「第二屆夢想基金聯誼賽」，眾多藝人們打球聯誼的同時也號召做公益，除藝人們熱心參與，再加上各界善款，募款金額達140萬元。

民雄夫妻、張宇、聶雲、李佩甄、王靜瑩、康茵茵、伊正、林筱薇、唐從聖、艾語莎、鄭仲茵、姚元浩等13位知名演藝人代表出席今日的捐贈記者會。

聶雲指出，協會的成立宗旨，在於藉由自身的號召力，邀請企業與團體共同響應，關懷需要幫助的民眾。同時，對觀眾長期以來的支持與鼓勵表達感謝，並期盼能藉此機會深化與觀眾之間的情感連結。

▲▼ 中華演藝人高爾夫協會揮桿傳愛，捐贈阿里山鄉衛生所醫療巡迴車 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁縣長強調，阿里山鄉地處偏遠，地理範圍廣大，即使在部落之間移動，也可能需要花費2小時；若民眾需要下山就醫，來回車程往往長達3小時。對於協會的支持，翁縣長深表感謝，並承諾未來將充分發揮該車輛的最大效能，致力於改善偏鄉的醫療服務。

衛生局長趙紋華提到，嘉義縣結合健保署IDS計畫，由阿里山鄉衛生所、嘉義基督教醫院、聖馬爾定醫院、奇美醫院醫療團隊，分別提供各村定點及巡迴醫療，每週至少2次以上一般科門診醫療；如遇失能、不便外出就醫之民眾，則提供到宅醫療服務。

▲▼ 中華演藝人高爾夫協會揮桿傳愛，捐贈阿里山鄉衛生所醫療巡迴車 。（圖／嘉義縣政府提供）

不僅如此，近年來偏鄉地區積極運用科技推動遠距眼科醫療服務，由家醫科醫師在問診後上傳病患影像資料，再由協力醫院的專科醫師進行專業診斷並提供相應藥物，有效緩解偏鄉眼科醫療量能不足的問題。

阿里山鄉設有9間衛生室，醫師們每日需行駛至少80公里前往各部落提供診療服務，即便在夜間亦堅持執行巡迴醫療，全年無休，此次獲贈巡迴車意義重大。未來，縣府將持續整合各方資源，致力營造更加友善的醫療環境，全力守護民眾健康。

▲▼ 中華演藝人高爾夫協會揮桿傳愛，捐贈阿里山鄉衛生所醫療巡迴車 。（圖／嘉義縣政府提供）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
380 1 2708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
創今年新高！台股單周湧入27.4億美元
金價又跳水！水貝市場現搶購潮　買家嘆：已虧196萬元
快訊／古林睿煬完封勝後遭抹消登錄
快訊／8連霸女議員詐助理費533萬　判刑2年
快訊／日圓甜甜價來了！　不排除再下探
快訊／中美發布聯合聲明：相互24％關稅90天內暫停實施
快訊／國1內湖交流道自撞車禍！駕駛無呼吸心跳　送醫搶救中
快訊／美國宣布　對中國關稅從145%降至30%
年輕人為何瘋「白沙屯媽祖進香」？　BBC分析最大魅力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

壓力山大流動率高　暨大加冠典禮見證護理新秀邁向臨床

嘉義市議員提案改善人行步道溝蓋輕量化　清潔效率大提升

中華演藝人高爾夫協會聯誼賽募款百萬　助力阿里山偏鄉醫療

桃園市兒童美術館518博物館日免費參觀　精彩活動等你來

不容南鐵地下化遭惡意抹黑！　陳佩琪貼文台南都發局轟混淆視聽

清水警分局推廣防詐　邀轄內業者舉行座談會

創廟281年第一次！桃園景福宮新人辦婚禮　神明見證良緣

奇美博物館兒童夏令營開搶！　「藝術大豐收」玩出最美想像

黃偉哲汛期前視察中榮里抽水工程　強化安定區防洪守護2千居民安全

屏東翁深夜徒步返家雙腿無力癱軟　內埔警助返家

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過

【真人版能幹貓】貼心黑貓幫推車做家務　奴才看傻眼？

【悲劇收場】台中男求復合未果　前女友胸背中刀亡

澎恰恰要鄭進一幫籌錢　他無情「沒救了」XD

媽媽1打2驚險走施工區！　司機路過霸氣喊「上車免錢」

【驚悚瞬間】彰化9歲童路旁突竄出！遭廂型車撞飛送醫

壓力山大流動率高　暨大加冠典禮見證護理新秀邁向臨床

嘉義市議員提案改善人行步道溝蓋輕量化　清潔效率大提升

中華演藝人高爾夫協會聯誼賽募款百萬　助力阿里山偏鄉醫療

桃園市兒童美術館518博物館日免費參觀　精彩活動等你來

不容南鐵地下化遭惡意抹黑！　陳佩琪貼文台南都發局轟混淆視聽

清水警分局推廣防詐　邀轄內業者舉行座談會

創廟281年第一次！桃園景福宮新人辦婚禮　神明見證良緣

奇美博物館兒童夏令營開搶！　「藝術大豐收」玩出最美想像

黃偉哲汛期前視察中榮里抽水工程　強化安定區防洪守護2千居民安全

屏東翁深夜徒步返家雙腿無力癱軟　內埔警助返家

壓力山大流動率高　暨大加冠典禮見證護理新秀邁向臨床

「沒有國家實現這樣的平等談判」　胡錫進嗨喊：中國巨大勝利

關稅緊張情緒降溫　台股單周湧入27.4億美元創今年新高

河濱公園散步竟斷魂！6旬翁遭撞搶救10天不治　單車騎士起訴

嘉義市議員提案改善人行步道溝蓋輕量化　清潔效率大提升

陳傑憲幽默喊「抓交替」　吉力吉撈接任理事長開玩笑發表得獎感言

顏益財看Q2業界財報不佳、下半年估會反彈　運價不會暴漲暴跌

民宿望出去就有知名美景　女抵達現場傻眼：窗外只有一張海報

快訊／國1汐止匝道「貨櫃車躺護欄上」！　一半車身騰空橋外

相信能與庫明加同場發光發熱！　巴特勒預言他將成G4關鍵人物

澎恰恰要鄭進一幫籌錢　他無情「沒救了」XD

地方熱門新聞

2025漁光島生活節熱潮席捲！9天吸引12萬人登島

山區雨致土石泥流　奧萬大休園3天

不容南鐵地下化遭惡意抹黑！陳佩琪貼文台南都發局轟混淆視聽

白沙屯媽15:45回宮了！萬人伸手高喊：進喔

金山「蹦火仔」點亮夜空　親睹文化遺產魅力

亞果遊艇獲選八斗子開發案　打造國際遊艇港

奇美博物館兒童夏令營開搶！玩出最美想像

台南男按摩後「稱沒帶錢」警到場勸說改天付款！

新北珠蔥媽媽五分地　種出平溪家鄉味道

白沙屯媽祖通霄鎮公所過夜　大家超意外

新北志工聯手元亨寺　2萬顆素粽暖贈弱勢

LIVE／白沙屯媽祖回鑾！　將返抵拱天宮安座了

黃偉哲汛期前視察中榮里抽水工程強化防洪守護2千居民安全

越南員工做12年丟失400萬？雇主驚呆

更多熱門

相關新聞

北市台疆樂善壇捐贈台東特搜隊327萬裝備

北市台疆樂善壇捐贈台東特搜隊327萬裝備

為感謝長期支持台東縣災害救援工作的善心團體，台東縣消防局6日舉辦捐贈儀式及感恩餐會，由台東縣長饒慶鈴親自出席，代表縣民向財團法人台北市台疆樂善壇表達誠摯感謝，並頒贈感謝狀。此次捐贈總價值超過327萬元的專業個人救災裝備，為台東特種搜救隊的救災安全再添強力後盾。

捐贈救災繩索助攻義消救援台南消防成就守護力量

捐贈救災繩索助攻義消救援台南消防成就守護力量

佐登妮絲守護弱勢群體捐贈防蚊液

佐登妮絲守護弱勢群體捐贈防蚊液

埔里地母廟捐贈鎮公所550萬抓斗式資源回收車

埔里地母廟捐贈鎮公所550萬抓斗式資源回收車

台南玉井豐里上帝廟捐贈器材裝備南消二大推廣住警器

台南玉井豐里上帝廟捐贈器材裝備南消二大推廣住警器

關鍵字：

嘉義縣公益捐贈偏鄉醫療中華演藝人高爾夫協會

讀者迴響

熱門新聞

正宮怒了！公開霖霖「吃老公小頭」鐵證

小龍女李芷霖認了「私密照是真」遭前男友偷拍

台大醫內診女病患「要做到高潮」！遭判3年

S媽過母親節！具俊曄暴瘦模樣惹心疼

LINE「永久免費表情貼」！一票人點頭：比饅頭人好用

假訊息「世壯運可帶五星旗」　警逮PO文者

快訊／跌到16.1℃　今「雨最大」地區曝

男「不碰甜食」仍罹糖尿病！只因天天午餐吃一物

即／巨石阻斷交通　苗栗落石坍方砸3車1傷

約砲就像唱KTV　女高中生包養月入14萬

健身網紅「婚後被抓包偷吃不同教練」

即／2台灣人在南韓遭逮　偷拍美軍戰機

快訊／美國宣布　對中國關稅從145%降至30%

台日韓「國定假日、特休假」大PK！全場哭：台灣人好奴

陳佩琪：富立建設給賴好幾倍政治獻金

更多

最夯影音

更多

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面