中華演藝人高爾夫協會聯誼賽募款百萬　助力阿里山偏鄉醫療

▲▼ 中華演藝人高爾夫協會揮桿傳愛，捐贈阿里山鄉衛生所醫療巡迴車 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中華演藝人高爾夫協會秉持回饋社會的初衷，凝聚藝界力量，捐贈一輛醫療巡迴車給嘉義縣阿里山鄉衛生所，協助提升偏鄉醫療服務品質。捐贈儀式今(12)日在嘉義縣政府舉行，縣長翁章梁親自出席並致贈感謝狀，感謝協會以實際行動守護原鄉居民的健康，也讓醫療資源得以深入偏鄉、傳遞溫暖。

中華演藝人高爾夫協會舉辦「第二屆夢想基金聯誼賽」，眾多藝人們打球聯誼的同時也號召做公益，除藝人們熱心參與，再加上各界善款，募款金額達140萬元。

民雄夫妻、張宇、聶雲、李佩甄、王靜瑩、康茵茵、伊正、林筱薇、唐從聖、艾語莎、鄭仲茵、姚元浩等13位知名演藝人代表出席今日的捐贈記者會。

聶雲指出，協會的成立宗旨，在於藉由自身的號召力，邀請企業與團體共同響應，關懷需要幫助的民眾。同時，對觀眾長期以來的支持與鼓勵表達感謝，並期盼能藉此機會深化與觀眾之間的情感連結。

翁縣長強調，阿里山鄉地處偏遠，地理範圍廣大，即使在部落之間移動，也可能需要花費2小時；若民眾需要下山就醫，來回車程往往長達3小時。對於協會的支持，翁縣長深表感謝，並承諾未來將充分發揮該車輛的最大效能，致力於改善偏鄉的醫療服務。

衛生局長趙紋華提到，嘉義縣結合健保署IDS計畫，由阿里山鄉衛生所、嘉義基督教醫院、聖馬爾定醫院、奇美醫院醫療團隊，分別提供各村定點及巡迴醫療，每週至少2次以上一般科門診醫療；如遇失能、不便外出就醫之民眾，則提供到宅醫療服務。

不僅如此，近年來偏鄉地區積極運用科技推動遠距眼科醫療服務，由家醫科醫師在問診後上傳病患影像資料，再由協力醫院的專科醫師進行專業診斷並提供相應藥物，有效緩解偏鄉眼科醫療量能不足的問題。

阿里山鄉設有9間衛生室，醫師們每日需行駛至少80公里前往各部落提供診療服務，即便在夜間亦堅持執行巡迴醫療，全年無休，此次獲贈巡迴車意義重大。未來，縣府將持續整合各方資源，致力營造更加友善的醫療環境，全力守護民眾健康。