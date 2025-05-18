自製捕蚊神器5小時抓60隻蚊子！　陸網讚：成本幾乎為零

記者陳冠宇／綜合報導

近日，大陸福建一名女子通過社群媒體分享自製捕蚊神器的經驗，她利用廢棄電扇和蚊帳紗網，在5小時內捕獲五、六十隻蚊子。這一低成本的滅蚊方式迅速引發大陸網友關注，相關話題衝上微博熱搜榜。

據這名女子介紹，她的靈感源於對傳統蚊香、電蚊拍效果的不滿，以及對化學滅蚊劑安全性的隱憂。進入5月後，大陸福建地區氣溫升高，蚊蟲活動頻繁。女子居住的房屋靠近濕地公園，夜間蚊蟲侵擾嚴重。

女子嘗試使用蚊香、電蚊香等傳統方式，但效果有限，且擔心化學成分對家人健康的影響。「尤其是家裡有老人和小孩，長期使用蚊香總覺得不放心。」

女子表示，在瀏覽網路教學時，她發現多地網友分享過自製捕蚊器的經驗，其中「利用蚊蟲趨光性、趨熱性及對二氧化碳的敏感度」的設計思路令她深受啟發。

結合家中閒置的電扇和蚊帳，她決定動手改造。該女子的捕蚊器製作過程簡單。她首先將一台廢棄電扇的外層加裝一層蚊帳紗網，並在電扇前方懸掛一盞紫光燈。

▲福建女子自製捕蚊神器。（圖／翻攝微博）

「紫光燈模擬人體體溫和呼吸產生的熱量，吸引蚊蟲靠近；蚊帳紗網孔徑小於1毫米，既能防止蚊蟲逃脫，又能保證空氣流通」，她解釋，為了增強效果，她還在紗網內側塗抹少量蜂蜜，進一步吸引蚊蟲。

她將改造後的捕蚊器放置在臥室角落，關閉門窗並拉上窗簾，過了三小時再去檢查時，紗網上已布滿蚊蟲，初步估算約五、六十隻。她將捕獲的蚊蟲裝入密封袋處理，並拍攝影片分享至網路。

影片發布後，網友紛紛留言：「這才是真正的『物理滅蚊』！」、「成本低、效果好，必須試試！」、「成本幾乎為零」，部分網友還提出改進建議，如增加風扇轉速以提高吸附力，或改用黑色背板增強蚊蟲趨暗性。

事實上，類似自製捕蚊器的方案並非首次出現。2011年，南京師範大學學生曾用可樂瓶、紅糖和酵母粉製作捕蚊器，一晚捕獲十餘隻蚊蟲；2018年，佛山市疾控中心副主任梁自勉設計的「黑膠鹽水桶陷阱」，3天捕獲130隻蚊子。這些案例均基於蚊蟲的生物學特性：蚊蟲對二氧化碳、甜味及深色環境敏感，且偏好在陰涼潮濕處棲息。