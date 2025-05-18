　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

自製捕蚊神器5小時抓60隻蚊子！　陸網讚：成本幾乎為零

記者陳冠宇／綜合報導

近日，大陸福建一名女子通過社群媒體分享自製捕蚊神器的經驗，她利用廢棄電扇和蚊帳紗網，在5小時內捕獲五、六十隻蚊子。這一低成本的滅蚊方式迅速引發大陸網友關注，相關話題衝上微博熱搜榜。

據這名女子介紹，她的靈感源於對傳統蚊香、電蚊拍效果的不滿，以及對化學滅蚊劑安全性的隱憂。進入5月後，大陸福建地區氣溫升高，蚊蟲活動頻繁。女子居住的房屋靠近濕地公園，夜間蚊蟲侵擾嚴重。

女子嘗試使用蚊香、電蚊香等傳統方式，但效果有限，且擔心化學成分對家人健康的影響。「尤其是家裡有老人和小孩，長期使用蚊香總覺得不放心。」

女子表示，在瀏覽網路教學時，她發現多地網友分享過自製捕蚊器的經驗，其中「利用蚊蟲趨光性、趨熱性及對二氧化碳的敏感度」的設計思路令她深受啟發。

結合家中閒置的電扇和蚊帳，她決定動手改造。該女子的捕蚊器製作過程簡單。她首先將一台廢棄電扇的外層加裝一層蚊帳紗網，並在電扇前方懸掛一盞紫光燈。

▲▼福建女子自製捕蚊神器。（圖／翻攝微博）

▲福建女子自製捕蚊神器。（圖／翻攝微博）

「紫光燈模擬人體體溫和呼吸產生的熱量，吸引蚊蟲靠近；蚊帳紗網孔徑小於1毫米，既能防止蚊蟲逃脫，又能保證空氣流通」，她解釋，為了增強效果，她還在紗網內側塗抹少量蜂蜜，進一步吸引蚊蟲。

她將改造後的捕蚊器放置在臥室角落，關閉門窗並拉上窗簾，過了三小時再去檢查時，紗網上已布滿蚊蟲，初步估算約五、六十隻。她將捕獲的蚊蟲裝入密封袋處理，並拍攝影片分享至網路。

影片發布後，網友紛紛留言：「這才是真正的『物理滅蚊』！」、「成本低、效果好，必須試試！」、「成本幾乎為零」，部分網友還提出改進建議，如增加風扇轉速以提高吸附力，或改用黑色背板增強蚊蟲趨暗性。

事實上，類似自製捕蚊器的方案並非首次出現。2011年，南京師範大學學生曾用可樂瓶、紅糖和酵母粉製作捕蚊器，一晚捕獲十餘隻蚊蟲；2018年，佛山市疾控中心副主任梁自勉設計的「黑膠鹽水桶陷阱」，3天捕獲130隻蚊子。這些案例均基於蚊蟲的生物學特性：蚊蟲對二氧化碳、甜味及深色環境敏感，且偏好在陰涼潮濕處棲息。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
498 2 1273 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸男自稱「登陸桃園」插五星旗！軍事迷比對完：時間地點都相符
獨／曹雅雯突剃大平頭！　「背後原因曝光」網一看全哭了
快訊／6縣市大雨特報！雨彈一路砸到明天
黃仁勳現身「花娘小館」！　今不逛夜市原因曝
快訊／大雨轟炸！新北女騎士遭落石砸中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

自製捕蚊神器5小時抓60隻蚊子！　陸網讚：成本幾乎為零

陸女找行政工作　竟遭公司嗆「太醜了，不行！」

劍指GPS！　大陸北斗衛星進入11個國際組織標準體系

吃到「雞瘟雞」　山東28歲準新郎肝衰竭亡

影／新疆多地現「不明飛行物」　幾秒內突然加速消失！

流傳美國79年　戰國時代「子彈庫帛書」歸還大陸

詐騙上億元全給女友花！陸男自己卻節儉度日

台塑、寶理被點名傾銷！　陸對台公司POM最高課32％稅率

快訊／520前夕　陸宣布對台灣共聚聚甲醛徵「反傾銷稅」

陸「無人機航母」將首飛　可掛載上百枚飛彈

【不要命？】女國道上開自動駕駛　整路駛內線低頭爽滑手機

【超扯】1歲嬰獨留車內爆汗大哭　5寶媽30分鐘後才現身

【最難的不是寫作業】妹妹遭「橘貓紙鎮」壓作業　寫不完爆哭

【心快融化了】媽上班途中接老師來電嚇傻　下秒兒子奶音喊母親節快樂

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

汪小菲.Mandy互許承諾　他喊兩次「我願意」

【蛤？】女問：男生都有什麼通病？他馬上親身示範XD

【我願意當妳一輩子的僕人】弟不滿被姊使喚　見她拿25分考卷威脅秒屈服

【甜蜜蜜❤️‍】萌汪見姐嘟起嘴秒湊近給親親

張蘭現身汪小菲婚禮　葛斯齊視訊送祝福

自製捕蚊神器5小時抓60隻蚊子！　陸網讚：成本幾乎為零

陸女找行政工作　竟遭公司嗆「太醜了，不行！」

劍指GPS！　大陸北斗衛星進入11個國際組織標準體系

吃到「雞瘟雞」　山東28歲準新郎肝衰竭亡

影／新疆多地現「不明飛行物」　幾秒內突然加速消失！

流傳美國79年　戰國時代「子彈庫帛書」歸還大陸

詐騙上億元全給女友花！陸男自己卻節儉度日

台塑、寶理被點名傾銷！　陸對台公司POM最高課32％稅率

快訊／520前夕　陸宣布對台灣共聚聚甲醛徵「反傾銷稅」

陸「無人機航母」將首飛　可掛載上百枚飛彈

台鐵和仁=崇德土石流淹軌道中斷　晚間協調公路、高鐵接駁

36歲阿虎閃兵！「年齡尷尬了」恐成最老役男　經紀人回應：全力配合

獨／金曲歌后曹雅雯突剃大平頭！　「背後原因藏洋蔥」網全哭了

租客控無故斷電！提告求償6.74萬　房東「住在同一棟」喊冤

玩太嗨喝茫　男爬上床性侵女潛友！她崩潰畫出現場圖

快訊／6縣市大雨特報！雨彈一路砸到明天　最新警戒區域曝

《淮水竹亭》劉詩詩不只是古裝女神　私服最愛包款跟著她挑準沒錯

「前三原JAPAN成員」睽違3年同框破不合　Mana揭背後真相哭了

超慘屋況曝光！女退租報復泰國房東「畫生殖器」怒嗆騙子

陸男自稱「登陸桃園」插五星旗！軍事迷比對完：時間地點都相符

【最難的不是寫作業】妹妹遭「橘貓紙鎮」壓作業　寫不完爆哭

大陸熱門新聞

快訊／520前夕　陸宣布對台灣共聚聚甲醛徵「反傾銷稅」

汪小菲二婚！李進良女友田欣「罕見」露面

26歲女醫「下班撿回收」賺得比醫院多

台塑、寶理被點名傾銷！　陸對台公司POM最高課32％稅率

自製捕蚊神器5小時抓60隻蚊子！　陸網讚：成本幾乎為零

女子胸部CT驚現鬼臉：真兇是鴿子

張蘭現身！穿珍珠禮服大喊開心

陸「無人機航母」將首飛　可掛上百枚飛彈

汕頭上億違建「英之園」確定強拆！

解放軍調整組建三所軍校！均視為高教院校 向社會招收高中畢業生

雷軍「摔西瓜」　秀小米汽車防彈塗層

220女與168男相愛　「懷孕4個月」被質疑

長髮網美世貿「活春宮」貼窗激烈擺動　現場擠滿人潮

詐騙上億元全給女友花！陸男自己節儉度日

更多熱門

相關新聞

殺蟲劑標友善毛孩　貓誤觸安樂死

殺蟲劑標友善毛孩　貓誤觸安樂死

一名飼主帶著抽搐的貓咪衝到慈愛動物醫院求助，原來是受到殺蟲劑中除蟲菊成分影響，由於除蟲菊沒有解毒劑，而貓咪代謝能力有限，併發器官衰竭預後很差，最後飼主接受讓貓咪安樂死脫離痛苦。實際上飼主是看到包裝上「寶貝毛孩都放心」的標示才購買該產品，沒想到還是讓貓咪受害。

台南夜倒垃圾蚊子成群嚇壞民眾！專家：不是登革熱病媒蚊

台南夜倒垃圾蚊子成群嚇壞民眾！專家：不是登革熱病媒蚊

蚊子最愛5種人　醫：對「羧酸」特別敏感

蚊子最愛5種人　醫：對「羧酸」特別敏感

北市抽驗茶葉、花草茶12%不合格　「6間店」殺蟲劑超標

北市抽驗茶葉、花草茶12%不合格　「6間店」殺蟲劑超標

蚊子能飛幾樓？網炸鍋「史上最高距離」比101高

蚊子能飛幾樓？網炸鍋「史上最高距離」比101高

關鍵字：

捕蚊蚊子殺蟲劑滅蚊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王者登台！GD台北小巨蛋票價公佈了　「這條件可先買」27日開搶

快訊／工人陳屍新光三越A8館！被發現時已屍僵

少女在學校遭霸凌！舅舅搬椅子砸霸凌男

快訊／涉嫌勒斃花蓮偏鄉國中女師　喑啞男落網

即／高雄瑞豐商圈墜樓！42歲投顧董座陳屍街頭

花蓮29歲女師陳屍臥房　警鎖定喑啞男涉重嫌

今雨更多！　「下最大」時間曝

全聯飲料整箱16元「每瓶不到1元」限時搶

妻沒穿內衣褲約同事回家！尪開門臉綠

花蓮女教師慘遭殺害　部落女孩聞噩耗大哭

勒斃花蓮女教師　男疑畏罪輕生遭逮畫面曝

老公偷看A片　人妻「割掉陰莖」煮湯喝掉

汪小菲婚禮現場曝光

肯爺老婆「漁網胸罩」2點全露吃冰

快訊／花蓮某國中女教師陳屍住處　遺體衣衫不整

更多

最夯影音

更多

【不要命？】女國道上開自動駕駛　整路駛內線低頭爽滑手機

【超扯】1歲嬰獨留車內爆汗大哭　5寶媽30分鐘後才現身

【最難的不是寫作業】妹妹遭「橘貓紙鎮」壓作業　寫不完爆哭

【心快融化了】媽上班途中接老師來電嚇傻　下秒兒子奶音喊母親節快樂

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面