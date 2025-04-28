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北市抽驗茶葉、花草茶12%不合格　「6間店」殺蟲劑超標

▲▼北市抽驗茶葉、花草茶12%不合格　「6間店」殺蟲劑超標。（圖／北市衛生局）

▲北市抽驗茶葉、花草茶農藥殘留，其中12%不合格。（圖／北市衛生局）

記者柯沛辰／綜合報導

台北市衛生局抽驗茶葉、花草茶農藥殘留，近日前往超市、賣場、飲料店及餐飲店抽檢50件產品，結果有6件不合格，佔到12％，品項包括2件玫瑰花、2件薰衣草、1件蝶豆花、1件桂花，且其中蝶豆花是自行輸入販售，已經觸法。

北市衛生局共抽驗茶葉26件、花草茶24件，結果發現其中6件，分別檢出1項至7項殘留農藥，不符合「農藥殘留容許量標準」。為此，衛生局已下令業者立即下架、不得販售，並依違反食安法裁處新台幣6萬元、2億元以下罰鍰。

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另外，其中1件蝶豆花用自用方式進口，未向衛福部申請輸入查驗，便直接賣給下游業者，已違反食安法第30條規定，可依同法第47條規定，處負責人新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

這次檢驗不合格的6間店家包括：

一、迪化街「燒杯咖啡餐坊」的薰衣草茶，檢出2種殺蟲劑超標。

二、迪化街「金湘記藥行有限公司」的桂花，含有不得檢出的殺菌劑「陶斯松」。

三、迪化街「花旗坊有限公司」伊朗粉玫瑰，檢出殺菌劑超標。

四、迪化街「湘帝蔘茸有限公司」的薰衣草，檢出2種殺蟲劑超標。

五、大安區「棋軒實業有限公司(棋美點心屋)」的天然色粉蝶豆花粉，檢出6種殺蟲劑、殺菌劑超標。

六、通化街「同心堂蔘藥行」粉玫瑰花，殺菌劑超標。

▼北市公布不合格的6名業者。（圖／北市衛生局）

▲▼北市抽驗茶葉、花草茶12%不合格　「6間店」殺蟲劑超標。（圖／北市衛生局）

▼蝶豆花違法輸入。（圖／北市衛生局）

▲▼北市抽驗茶葉、花草茶12%不合格　「6間店」殺蟲劑超標。（圖／北市衛生局）

 
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