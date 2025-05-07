台南夜倒垃圾蚊子成群嚇壞民眾！　專家：不是登革熱病媒蚊

▲台南中西區西賢里昨晚出現大量蚊蟲，經專家鑑定為「鹹水家蚊」，非登革熱病媒蚊。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

媒體報導台南民眾夜間倒垃圾時被蚊子群起攻擊，擔心感染登革熱，台南市衛生局7日邀集國家衛生研究院與疾管署南區管制中心專家至現場聯合勘查，確認肇因為「鹹水家蚊」，並非登革熱埃及斑蚊或白線斑蚊，呼籲市民不必過度驚慌。

衛生局指出，這起事件發生在中西區西賢里，現場由登革熱防治中心邀集區公所、環保局與里長會勘，經專家鑑定發現，出沒蚊種為「熱帶家蚊」一類的鹹水家蚊，常見於下水道、水溝或海濱垃圾區域等靜止水域，夜間出沒且吸血活躍，並不具登革熱病毒傳播能力。

國衛院黃旌集博士說明，鹹水家蚊多孳生於紅樹林、潮間帶等地，尤其易滋生於垃圾污染的海岸低地，吸血高峰為晚間7時至8時，建議市民維持環境清潔與水流暢通，避免成為蚊蟲溫床。專家也提醒，「家蚊非病媒蚊」，外型不同於俗稱「花腳蚊」的斑蚊，後者多在白天活動，最常在上午9至10時、下午4至5時吸血，偏好乾淨積水容器，如花盆底盤、廢輪胎等。

登防中心主任尤天厚表示，雖然本次查獲多為家蚊，但不容掉以輕心。全國今年登革熱境外移入個案已達51例，一旦社區內有斑蚊孳生，病毒擴散風險將大增。他呼籲市民「落實巡、倒、清、刷」，減少積水容器與孳生源，主動阻斷病媒蚊成長鏈。

此外，台南市自4月起針對登革熱防治加強稽查，對查獲積水孳生源依法開罰，至今已開出67張罰單，金額自3000元至15000元不等。市長黃偉哲也提醒市民，無論是家蚊或斑蚊，環境整潔才是防蚊關鍵，保護自己與鄰里健康，也避免因違規受罰。

如需進一步防疫資訊，可上台南市登革熱防治中心官網查詢：http://bit.ly/3xHfuzL，或撥打防疫專線（06）336-6366。