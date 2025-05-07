　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南夜倒垃圾蚊子成群嚇壞民眾！　專家：不是登革熱病媒蚊

▲台南中西區西賢里昨晚出現大量蚊蟲，經專家鑑定為「鹹水家蚊」，非登革熱病媒蚊。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南中西區西賢里昨晚出現大量蚊蟲，經專家鑑定為「鹹水家蚊」，非登革熱病媒蚊。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

媒體報導台南民眾夜間倒垃圾時被蚊子群起攻擊，擔心感染登革熱，台南市衛生局7日邀集國家衛生研究院與疾管署南區管制中心專家至現場聯合勘查，確認肇因為「鹹水家蚊」，並非登革熱埃及斑蚊或白線斑蚊，呼籲市民不必過度驚慌。

▲台南中西區西賢里昨晚出現大量蚊蟲，經專家鑑定為「鹹水家蚊」，非登革熱病媒蚊。（記者林東良翻攝，下同）

衛生局指出，這起事件發生在中西區西賢里，現場由登革熱防治中心邀集區公所、環保局與里長會勘，經專家鑑定發現，出沒蚊種為「熱帶家蚊」一類的鹹水家蚊，常見於下水道、水溝或海濱垃圾區域等靜止水域，夜間出沒且吸血活躍，並不具登革熱病毒傳播能力。

▲台南中西區西賢里昨晚出現大量蚊蟲，經專家鑑定為「鹹水家蚊」，非登革熱病媒蚊。（記者林東良翻攝，下同）

國衛院黃旌集博士說明，鹹水家蚊多孳生於紅樹林、潮間帶等地，尤其易滋生於垃圾污染的海岸低地，吸血高峰為晚間7時至8時，建議市民維持環境清潔與水流暢通，避免成為蚊蟲溫床。專家也提醒，「家蚊非病媒蚊」，外型不同於俗稱「花腳蚊」的斑蚊，後者多在白天活動，最常在上午9至10時、下午4至5時吸血，偏好乾淨積水容器，如花盆底盤、廢輪胎等。

▲台南中西區西賢里昨晚出現大量蚊蟲，經專家鑑定為「鹹水家蚊」，非登革熱病媒蚊。（記者林東良翻攝，下同）

登防中心主任尤天厚表示，雖然本次查獲多為家蚊，但不容掉以輕心。全國今年登革熱境外移入個案已達51例，一旦社區內有斑蚊孳生，病毒擴散風險將大增。他呼籲市民「落實巡、倒、清、刷」，減少積水容器與孳生源，主動阻斷病媒蚊成長鏈。

▲台南中西區西賢里昨晚出現大量蚊蟲，經專家鑑定為「鹹水家蚊」，非登革熱病媒蚊。（記者林東良翻攝，下同）

此外，台南市自4月起針對登革熱防治加強稽查，對查獲積水孳生源依法開罰，至今已開出67張罰單，金額自3000元至15000元不等。市長黃偉哲也提醒市民，無論是家蚊或斑蚊，環境整潔才是防蚊關鍵，保護自己與鄰里健康，也避免因違規受罰。

▲台南中西區西賢里昨晚出現大量蚊蟲，經專家鑑定為「鹹水家蚊」，非登革熱病媒蚊。（記者林東良翻攝，下同）

如需進一步防疫資訊，可上台南市登革熱防治中心官網查詢：http://bit.ly/3xHfuzL，或撥打防疫專線（06）336-6366。

▲台南中西區西賢里昨晚出現大量蚊蟲，經專家鑑定為「鹹水家蚊」，非登革熱病媒蚊。（記者林東良翻攝，下同）▲台南中西區西賢里昨晚出現大量蚊蟲，經專家鑑定為「鹹水家蚊」，非登革熱病媒蚊。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 3 2260 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／冷氣墜落砸死政大女！　一審判決出爐
女房東再批飯糰夫妻「自卑又邪惡」　曝對話還原租約真相
董座涉炒股交保　愛山林再發重訊
鐮刀男「斬首」十多尊神明　駭人畫面曝
剴剴案宣判日曝！劉彩萱5度鞠躬哭道歉　劉若琳7字冷回
一堆人不知！手機報稅「多1動作」秒省3萬
「是熙媛接住我」　周渝民罕談前女友

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東環保局籲營建業落實噪音防制　違規最高罰18萬元

嘉義市管樂團辦海報設計比賽　鼓勵青年創作者

騎士山區拋錨無援　都蘭警主動協助展現溫暖警心

屏東縣招考5名教保員　即日起報名至23日止

中華醫大護理系加冠典禮！　181新生宣誓傳承南丁格爾精神

新北運動中心登上國際！迎接2025世壯運　侯友宜：推動第二運動中心打造全齡運動城市

台南夜倒垃圾蚊子成群嚇壞民眾！　專家：不是登革熱病媒蚊

台大雲林分院展現精準醫療　TAVI手術提升心臟病患新希望

金融機構行員接力阻詐6件172萬　潮州警頒獎表揚

中醫大附醫攜手公益夥伴　用愛與行動力深耕原鄉

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【史上最辛苦】頭旗君被海放！翻山越嶺趕會白沙屯媽祖

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

Met Gala／JENNIE.LISA.ROSÉ合體　和S.COUPS合照太養眼

睽違200年首度造訪南投　媽祖鑾轎抵名間民眾嗨翻

台東環保局籲營建業落實噪音防制　違規最高罰18萬元

嘉義市管樂團辦海報設計比賽　鼓勵青年創作者

騎士山區拋錨無援　都蘭警主動協助展現溫暖警心

屏東縣招考5名教保員　即日起報名至23日止

中華醫大護理系加冠典禮！　181新生宣誓傳承南丁格爾精神

新北運動中心登上國際！迎接2025世壯運　侯友宜：推動第二運動中心打造全齡運動城市

台南夜倒垃圾蚊子成群嚇壞民眾！　專家：不是登革熱病媒蚊

台大雲林分院展現精準醫療　TAVI手術提升心臟病患新希望

金融機構行員接力阻詐6件172萬　潮州警頒獎表揚

中醫大附醫攜手公益夥伴　用愛與行動力深耕原鄉

豪大雨釀龜山土石坍方擊落機車騎士　警交管改道排除障礙中

李珠珢看球太認真「突做1舉動」　轉頭一看害羞了！表情全被拍

媽祖回鑾「交通部再開接駁車」 逾230班次巴士火力全開疏運

兄弟回洲際主場強碰獅子軍　岳政華強勢回歸一軍

冷氣墜落砸死女大生！安裝工人與僱主互推責任　一審判決出爐

「4生肖」立夏後大翻身！收獲滿滿財富「低調爽度日」

用高齡醫學改變社會　陳亮恭揭關渡3年成果：居民失能失智風險降3%

「讓他上！」劉致榮聲援、球迷抱不平　陳真笑談冷凍說：自己不夠穩

王世堅別罵了！台灣裕隆生產「鴻海、三菱電動車」銷海外　官方對外回應

台東環保局籲營建業落實噪音防制　違規最高罰18萬元

神轎直奔砲測中心！　連兩年停駕官兵嗨喊：媽祖讚

地方熱門新聞

飯糰店女房東又鬧事！闖店面「檢查電壓」

粉紅超跑首度進南投　許淑華跪迎鑾駕

桃園警犬隊表現佳　民代建議獎勵「毛警官」

白沙屯媽祖南投遶境創兩紀錄

屏科大校內嚴重車禍　男大生騎車被撞飛

詐騙案層出不窮　桃園民代籲警方謀對策

台南永華一街住宅竄出濃煙地下室起火搶救排煙

淡水古蹟博物館入選全球首屆百大故居

詐騙鬼島加劇退休潮！台南900警申退藍營促市府提對策補警力

致理科大就博會　初媒合率衝53.5%

臺大金山分院榮獲《遠見》ESG醫療永續獎

板橋3座海洋風遊戲場　打造親子友善空間

山區大雨樹倒阻路38人受困　警民連手助脫困

德國史坦堡縣訪團會侯友宜　深化40年姊妹市情誼

更多熱門

相關新聞

台南市勞工局攜五大工會關懷職災弱勢慰問4家庭過難關

台南市勞工局攜五大工會關懷職災弱勢慰問4家庭過難關

職災不只傷身，對家庭經濟更是沉重打擊，台南市勞工局7日結合五個市級總工會，針對家境清寒且遭逢職災的勞工進行實地訪視與慰問，共發放慰問金10萬元，勞工局長王鑫基率領工會代表走訪永康、安南、下營及鹽水區等4位職災勞工家庭，送上實質援助與關懷，盼助他們度過難關。

全面防治登革熱　落實「巡倒清刷」 清除孳生源

全面防治登革熱　落實「巡倒清刷」 清除孳生源

父兄遭控性騷詐財　林唯莉出面回應

父兄遭控性騷詐財　林唯莉出面回應

姪兒闖姨媽家想硬上　辨吸膠拚減刑被打臉

姪兒闖姨媽家想硬上　辨吸膠拚減刑被打臉

即／台南聯結車與3機車擦撞　男騎士爆頭慘死

即／台南聯結車與3機車擦撞　男騎士爆頭慘死

關鍵字：

台南垃圾蚊子登革熱病媒蚊

讀者迴響

熱門新聞

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！

宥勝爆離婚！配偶欄空白

香燈腳罵「勇腳伯出來騙錢」　信徒怒：媽祖都在看

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像」！嘲笑小三上床有海帶味

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！

快訊／金賽綸自白：國二被迫和金秀賢發生關係！

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

被叫「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才這樣看

川普放話將發布「空前重大的聲明」！

慈惠傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

國二生發燒快篩出爐　「家長嚇一大跳」

「精神不好，是熙媛接住我」　周渝民談前女友！

更多

最夯影音

更多

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面