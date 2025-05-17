老公報稅10年！她今年「偷學自己報」一查心涼了：都進他帳戶

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

報稅季讓一名人妻意外發現一件令她心寒的真相。該名女子表示，出社會後由爸爸的財會協助處理財務，婚後改由老公主動接手報稅，十年來都感謝他辛勞。今年她想學著自己報稅，替老公省點錢，沒想到一查發現每年都是退稅，金額最多高達一萬元，這些錢卻全進到老公帳戶，讓她心涼了一截，話題引發議論。

原PO在Dcard發文「因為報稅發現一件諷刺的事」，婚前報稅一直由爸爸公司的財會處理，婚後決定自己接手帳務時，老公便主動表示報稅由他來處理，十年來她都很感謝對方的付出。直到今年她決定偷偷學著自己報稅，想當作驚喜，卻在稅額試算後發現驚人真相。

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她指出，過去十年其實每年都會退稅，而她的扣繳額是老公的十倍，扣除免稅額和捐款抵稅，每年可退四千至一萬不等，可這些退稅全都直接進了老公帳戶。原本還想幫忙繳稅給老公驚喜，卻變成自己被驚嚇，「一想到自己還好意想偷偷付掉稅金給老公一個驚喜，突然覺得有點心涼…」。

貼文一出，引發兩派網友論戰，有人認為原PO理虧，「報稅你老公處理，那退稅或繳稅都他處理很合理呀」、「佔便宜的時候都不會想，發現吃虧了拼命想」、「結婚十年妳為了這搞不好連十萬都沒有的的錢心涼，家用都妳出嗎？妳老公沒出錢？」「所以你前面10年以為自己需要繳稅的時候，都理所當然的認為老公要用他自己的錢幫你繳？」

也有人表示可以理解原PO心情，「我是覺得應該不是金額的問題，不管金額多少都可以告知一下有退稅」、「我覺得要看平常開銷大多是誰出欸！如果老公出大部分，那他不告知直接拿走退稅，我覺得還好」、「我覺得還是要講，不告而取為之偷。今天另一半如果光明磊落的說：『有退稅一萬元～我們一起出去吃喝花掉。』感受會好很多。」