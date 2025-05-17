男女車內激情口愛　3路人靠近觀看敲窗！結局尬到爆

▲車內活春宮疑似發生在霹靂州中部一處社區。（圖／翻攝自抖音，下同）



記者曾羿翔／綜合報導

近期一段拍攝於馬來西亞的影片在網路瘋傳，內容顯示一對男女疑似在車內進行不雅行為，因車輛停泊於民宅附近且毫無遮掩，遭路人撞見敲窗，現場氣氛由激情瞬間變得尷尬。

影片長約57秒，拍攝時間與地點尚未確認，但據報導，疑似發生在霹靂州中部一處社區。片段中可見，一輛紅色寶騰私家車停在路邊，附近有民宅等建築物。車內男女身體緊貼，男子坐於駕駛座，而女子則疑似在車內彎下身為其口交。

▲車內活動引來3名男路人好奇靠近。

事發時為深夜時分，車內活動引來3名男路人好奇靠近。他們先是觀察情況，接著其中一人更敲打車窗並試圖拉開車門。雖然車門疑似已上鎖，但突如其來的舉動令車內女子驚覺，急忙坐正，而男子則立刻倒車駛離現場，留下3名圍觀男子在原地。

影片流出後引發大量關注與討論，不少網民批評當事人行為不當，指出即使在夜間也應顧及公共場合的分寸，直言「這是公共空間，不是私人劇場」。也有人調侃整起事件，「現場版速度與激情」、「有這麼急嗎」、「不要阻礙別人辦事」。

至今當局尚未對此事件作出回應，但已引發社會對公共空間行為規範的關注。

▼被敲打車窗後，車內女子急忙坐正。

