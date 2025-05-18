人真的很好！他曝花蓮女師「想幫弱勢」才到秀林：不是沒選擇

▲花蓮女教師遭殺害。（圖／記者王兆麟翻攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

花蓮秀林一所偏鄉國中的29歲蔡姓女教師17日陳屍在教會後方宿舍中，今（18）日警方於新城鄉一處海堤防風林將涉有重嫌的劉姓喑啞男逮捕，目前全案正進一步釐清中。就有網友直呼，蔡老師人真的很好，「她不是沒選擇才來花蓮秀林這裡教書，而是出於對信仰及幫助弱勢偏鄉孩童的想法。」

蔡女17日被發現陳屍在住處，警方獲報後立即封鎖現場，並進行採證，初步調查，死者蔡女並非花蓮當地人，去年8月才從台南調到偏鄉學校任教，平時生活、交友單純，未與他人結怨，遺體被發現時衣衫不整、褲子遭人褪下，且頸部有勒痕。

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就有網友在PTT的Gossiping板直呼遺憾，「去年我還在這裡開青少年的暑期AI營隊，蔡老師人真的很好，陪著一群國小國中生一起參加，中午也會幫大家一起準備便當。」

他回憶道，蔡女不是沒選擇才去花蓮秀林教書，是出於對信仰及幫助弱勢偏鄉孩童的想法才去的，因為秀林附近很多是弱勢家庭、原住民。原PO感嘆，蔡女遇到這種事情，真的很為她感到不值，「可惜了一個成大高材生」、「想到她最後一個人無助地過程，真的很難過。」

貼文一出，許多人也紛紛留言，「QQ會去偏鄉的要很有愛」、「整天講治安有多好，結果一而再發生」、「受害者最後一刻有多恐懼啊！唉」、「看你寫的，她是個好人」、「這真是不幸」、「這麼好的人卻被殺掉了，難過！」「RIP Q_Q」。