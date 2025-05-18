好冷清！罷吳宣講台下不到20人　朱立倫：台灣已經綠色恐怖

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨青年軍發動罷免民進黨立委吳沛憶行動進度嚴重落後，領銜人李孝亮日前表示，罷吳第二階段連署書僅收到6000多份，網紅「館長」昨日與歷史哥赴中正萬華區宣講，更被發現台下人數不到20人，場面冷清。被問到國民黨要怎麼在最後積極衝刺？國民黨主席朱立倫今（18日）受訪表示，現在司法設下各種陷阱跟障礙，透過大搜索、大收押對在野黨，想要罷綠的朋友形成最大壓力、障礙與恐嚇，「台灣根本綠色恐怖，還有人願意站出來都給感謝。」

為衝刺罷免民進黨台北市「雙吳」立委吳思瑤、吳沛憶的二階連署，國民黨台北市黨部今日上午先於士林北投選區的中正高中外面舉行政策說明會，下午則預計於中正萬華選區的國軍英雄館外舉行。

被問及怎麼看賴清德稱大罷免潮是公民的體現，朱立倫回應，相信所有民主國家都不希望發生罷免，朝野應該是溝通對話化解爭議，但很可惜這一年來，在賴清德總統的字典裡，沒有和、沒溝通、沒對話。他強調，一再希望朝野坐下來能對談、解決問題，賴清德完全置之不理，相信這一年來，大家看得很清楚，賴清德眼中只有鬥，按照賴的講法，要民主是透過罷免來解決，包括現在朝小野大也透過罷免解決，這不是要創下全世界民主最詭異的奇蹟嗎？

朱立倫說，只要是少數，就用罷免多數的方式來解決，那台灣以後就不斷地罷免、罷免，每年都罷免一次。，只要選輸就推翻重選，那以後乾脆改為一年改選一次，這不是最方便嗎？

朱立倫更宣稱，行政機關在這個情況下，該借的場地絕對不借，而平常可以用的場地也不給使用，對於各地民眾都很擔憂隨時被約談，台灣現在政治氛圍不是只准罷藍不能罷綠，根本是嚴重的綠色恐怖，當這樣的情況下還有人願意站出來真的非常感謝了。