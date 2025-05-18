揭國防部打壓藍營罷吳說明會　戴錫欽爆借國軍英雄館遭拒原因

▲戰鬥藍發起人趙少康、台北市議員戴錫欽。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨反制大罷免，在台北市鎖定民進黨立委吳思瑤、吳沛憶「雙吳」進行罷免連署，但成效不佳，為進行最後衝刺，台北市黨部今（18日）分別在士林北投、中正萬華辦政策宣講，黨部代理主委戴錫欽爆料，國民黨辦宣講借場地卻遭到阻擋，今日下午原本要借國軍英雄館場地，卻收到通知稱15日起館所要整修不能借，但據他了解，昨天明明還有被出借場地使用。

為了衝刺雙吳二階連署，黨主席朱立倫、資深媒體人趙少康等人出席今天市黨部在士林北投舉辦的政策說明會。議長、北市黨部代理主委戴錫欽與多位北市議員張斯綱、秦慧珠、汪志冰、林杏兒、游淑慧等人在台上宣講。

戴錫欽宣講時有感而發痛批民進黨政府，批評民進黨搞大罷免，是基於對在野黨的「恨」及他們的不認輸。他並爆料，今天下午的活動原本要借國軍英雄館，希望民眾不要風吹日曬，尤其昨下午台北暴雨，不過市黨部今18號下午兩點的活動，國軍英雄館卻在前三天15日上午，國軍英雄館透過國防部的國會聯絡人聯繫北市黨部，說當天不能出借，因5月15日至7月31日要整修，「這麼剛好，當天就要整修，說不能借?」

戴錫欽質疑，國民黨市黨部18號辦活動，卻在15號早上通知說「從今天起因為國軍英雄館要整修，不能借場地，有這種事情？有這種事情？你相信嗎？」你家要整修房子，要聯繫裝修公司、要聯繫工人，怎麼會當天才知道？所以今天下午的場要委屈大家，「可能要太陽，可能要淋雨」，這就是執政黨無所不用其極的惡罷！