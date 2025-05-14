人妻加小三LINE好友！套出「他以為自己很大」鹹濕對話　獲賠30萬

▲人妻離婚後和小三當好友，套出老公外遇的證據。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名人妻和老公結婚16年後離婚，人妻始終懷疑老公是有了小三才堅持離婚，因此和小三透過LINE當起好友，人妻趁和小三閒聊時，套出小三和老公早已交往5年的證據，小三抱怨「他就是兩個都要」、「他一直覺得他下面很大，我真的覺得還好」，人妻氣得拿著這些鹹濕對話提告，法院也判老公和小三應賠償30萬元。

判決指出，劉姓人妻和柯姓丈夫是在2006年結婚，婚後多年感情逐漸淡薄，兩人因教養理念不同與經濟壓力等問題發生爭執，終於在2021年正式離婚，儘管如此，劉女仍常探視並照料2名未成年子女。

2023年12月間，人妻在前夫家中偶然發現其手機內與一名林姓女子的親密合照，起疑追問，男子模糊帶過「我不想解釋，現在我們沒有關係了。」人妻判斷這名女子應該就是小三，後來雙方意外碰面，短暫衝突後，小三主動表示願與人妻和解，並交換LINE聯絡方式。

人妻後來以朋友的角度出發，和小三大聊「內心話」，小三才坦言，和人夫早在他還沒離婚時就已發生關係，並抱怨人夫「就是兩個都要」、「只想佔便宜、不願付出」，更語出驚人表示「他（指人夫）一直覺得他下面很大，我真的覺得還好」。

人妻掌握這些鹹濕對話後，拿著向法院提告，要求人夫和小三賠償95萬元，法院審理時，人夫和小三都辯稱彼此是多年老友，兩人是在人夫和人妻離婚後才正式交往，但法官認定雙方確曾在婚姻存續期間就發展關係，侵害人妻配偶權成立，裁定共同賠償30萬元精神慰撫金，全案可上訴。