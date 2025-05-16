桃園2運將檢舉車手阻詐　符合「百斬計畫」各獲獎5萬

▲19歲王姓車手搭計程車連續前往ATM領錢，為機警運將報案逮獲。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府警察局中壢分局落實警政署「百斬計畫」及時阻詐，連續2日接獲計程車運將報警立即查獲提款車手，成功切斷詐團金流。這2位機警的運將也符合「百斬計畫」條件可望獲得5萬元獎金。

▲查扣贓款16萬餘元、金融卡等證物。（圖／中壢警分局提供）

中壢分局於14日獲計程車運將通報，有乘客言談中提及「收水、試卡」等詐騙術語，員警迅速逮捕欲提領現金，持觀光護照來臺的馬來西亞籍葉姓男子；昨日上午8時許，1名計程車運將察覺車上年輕乘客，連續要求載往不同ATM前提領現金，而且包包內疑有不少提領現金，疑似為詐欺車手，待車手下車離去後，立刻就近前往中壢派出所舉報。警方火速前往攔查，依據計程車運將提供的特徵，當場查獲19歲的王姓男子，並查扣逾16萬元的贓款、金融卡及手機。王嫌坦承受指示取款，警方並立刻同步聯繫金融卡帳戶所有人確認受騙，訊後依詐欺罪嫌移送偵辦。

中壢分局表示，2位計程車運將表示都是在工作群組內，藉由165打詐儀表板及新聞媒體分享訊息中汲取防詐資訊，成功協助警方「斬」手，除進一步幫助被害人避免損失擴大。運將們也稱報警協助逮車手還可多賺一份外快。

中壢分局長林鼎泰表示，這2起案件不僅顯示警方線上警網即時應處能力，更凸顯「全民打詐」的重要性，感謝計程車運將的機警通報，讓詐團無所遁形。林鼎泰強調：「百斬計畫的核心在於結合警力與民力，快速阻斷詐騙金流，並持續向上溯源並追查幕後指揮者，徹底瓦解詐團鏈。」