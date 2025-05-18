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天上驚見鳥群炸開！　加州居民嚇壞：像末日場景

加州傳出大量鳥類不明原因死亡。（示意圖／Pixabay）
▲加州傳出大量鳥類不明原因死亡。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

美國加州灣區里奇蒙（Richmond）近期頻傳「爆裂鳥」的現象，居民接連目擊鳥兒在空中飛行時，突然發出巨大聲響，接著當場爆裂、墜地而亡，現場血肉模糊，這種鳥類「空中爆裂」的奇特現象，許多時候都在住宅區附近，甚至是兒童在戶外遊戲時目睹，引發社區恐慌與全球關注。

從監視器畫面與社群媒體影片顯示，鳥類飛行途中忽然遭到爆裂衝擊，「砰」聲後隨即無力墜地，嚇壞了現場的路人。根據《紐約郵報》和《衛報》等外媒報導，事件從3月起陸續發生，至今已有數十隻歐洲椋鳥、烏鴉等鳥類離奇死亡。

據目擊者形容，「聲音像是鞭炮或煙火在空中炸開」，還有人親眼看到鳥群原本好端端飛翔，下一秒就一隻隻爆開，重摔在屋頂、街道甚至後院，場面怵目驚心。當地居民懷疑是否有人蓄意攻擊，像是用空氣槍、彈弓射擊，但也有人認為聽到的不像槍聲，「那聲音太大了，根本不是BB槍會有的聲響！」

除此之外，更令人毛骨悚然的是，爆炸情況大多集中在同一區域的電線附近，甚至讓人懷疑是否與高壓電有關。對此，太平洋煤電公司（PG&E）與加州魚類暨野生動物局（CDFW）已展開聯合調查，並針對多具鳥屍進行解剖。

經過初步調查，已排除觸電與疾病感染，另外還發現鳥體出現鈍器創傷，懷疑是遭到不明物體高速撞擊，不過專家坦言，若真是人為攻擊，連續多起都能命中高速飛鳥，實在難以想像。

當地官方目前仍會持續釐清真相，不排除任何可能，包括不明氣壓變化、有毒氣體、甚至非法裝置干擾。此外，CDFW也提醒民眾，若發現異常鳥屍切勿徒手接觸，應立即通報。當地居民則盼望盡快查明真相，不然每天抬頭看天，都可能遇上一場「爆裂鳥危機」。

加州傳出大量鳥類不明原因死亡。（圖／翻攝自X）
▲加州傳出大量鳥類不明原因死亡。（圖／翻攝自X）

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