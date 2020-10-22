快訊／擊敗法國、澳洲！北市、新北確定拿下2025世壯運主辦城市



▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜共同爭取2025世界壯年運動會主辦權。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

記者袁茵、羅婉庭／台北報導

台北市2017年舉辦世大運賽事，這次與新北首度以兩個城市聯名共同申辦國際運動賽事「2025世界壯年運動會」，結果於22日正式出爐，確定擊敗法國巴黎及澳洲伯斯，確定成為2025年世壯運主辦城市。

體育局表示，台北市與新北市首度以兩個城市聯名共同申辦國際綜合性運動賽會－2025年世界壯年運動會（World Masters Games 2025，以下稱世壯運），疫情期間以視訊方式進行國際申辦會議，21日下午決選會議簡報後結果出爐，雙北擊敗法國巴黎及澳洲伯斯，確定成為2025年世壯運主辦城市，繼2017世大運後，台灣將再度主辦國際大型綜合性運動賽事。

體育局指出，21日決選會議由台北市副市長蔡炳坤、新北市副市長謝政達攜手率隊，向國際壯年運動總會（International Masters Games Association，簡稱IMGA）說明準備情況，簡報內容陳述籌辦整體計畫及賽會願景，並於委員提問相關問題上有完整的答覆及充分說明，表現獲得總會委員一致肯定，尤其執行長詹斯．荷姆（JENS V. HOLM）上週參訪後更極力推薦。

體育局表示，決選簡報會議後，委員們評估3個申辦城市的條件與表現，國際壯年運動總會（IMGA）在理事會上決定，將2025年世界壯年運動會主辦權授予台北市和新北市，今（22）日由國際壯年運動總會會長凱霍．荷姆KAI HOLM及執行長JENS V. HOLM共同來函表示恭賀，且期待能夠一起工作，培養壯年運動的共同目標，後續將配合雙北市在國際正式宣告訊息。

體育局說，台北市與新北市共同申辦2025年世壯運，從2019年提交申辦意向書後就開始積極準備，今年因全球疫情影響，以視訊方式進行國際申辦會議，期間總會執行長詹斯．荷姆更安排實地參訪，柯文哲與侯友宜兩位市長共同接待並會談交流意見，兩個城市政府資源整合共同申辦，讓執行長留下深刻印象。

體育局提到，雙北首度聯名共同申辦國際大型運動賽事，早在2017世界大學運動會已經有實際合作經驗，當時就共享行政及場館資源完成賽事，這次世壯運是針對30歲以上運動員，目前規劃32個競賽種類，預計有110個國家，超過3萬名運動員來台參賽，而且選手是代表個人或運動團體出賽，非國家代表隊，這些選手們樂於帶著家人和朋友參與，因此觀光旅遊規劃也是賽會的一大重點，雙北的交通便利，整合豐富的觀光資源，更期待透過選手及其家人朋友的到訪，帶動城市運動觀光與國際文化交流。

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜共同爭取2025世界壯年運動會主辦權。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）