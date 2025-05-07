新北運動中心登上國際！迎接2025世壯運　侯友宜：推動第二運動中心打造全齡運動城市

▲新北運動中心登上國際迎接2025世壯運，新北體育局在市政會議專題報告運動環境。（圖／新北市政府體育局提供，下同）

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隨著2025雙北世壯運即將登場，城市間的運動氛圍也日漸升溫。新北市作為世壯運主辦城市之一，全面展現多元運動環境的實力與國際賽會舉辦的能量。世壯運將在5/17登場，新北市共有21處競賽場地，其中有5處設置在運動中心，分別是板橋、中和、蘆洲、三重及新店等，運動中心除了是市民運動的空間，同時能支援賽會舉辦，世壯運不僅是一次提升臺灣國際形象的絕佳機會，更是展現新北運動環境的舞臺。

▲2025世壯運有5處競賽場地在新北市運動中心，歡迎民眾一起進場為選手加油。

侯友宜表示，世壯運即將5/17登場，這次賽會在新北市板橋、中和、蘆洲、三重及新店等5座運動中心比賽，目前已完成13個場地總檢查，我也會在5/13到板橋體育場，勘察田徑、射箭的比賽場地準備狀況。我們準備好了！迎接世界各國好手到我們的運動場館、運動中心比賽。

▲板橋第二運動中心外觀模擬圖。

新北市運動中心數量全臺最多，並以一館一特色運動打造獨特場館設施，108年後再啟用3座運動中心（共16座）、2座水上活動中心、13處小型健身房及42座運動天幕，為市民打造全天候、全齡化的運動環境，滿足多元運動需求。而且為了讓市民更方便運動，市府啟動「第二國民運動中心」計畫，目前興建中的板橋、蘆洲第二運動中心將在115年完工；新莊、三重已確定地點正在設計規劃；新店、中和則在選址中。

▲新北體育局在市政會議專題報告《讓運動成為生活日常 給市民優質的環境》。

體育局補充，讓運動成為生活日常，優質的運動環境為首要，市府投入106億經費，除了建設運動中心、健身中心、運動天幕，大型運動場館的規劃更是帶動城市發展的驅動力，以智慧運動園區概念，結合國際賽事、藝文展演與休閒娛樂等功能，打造兼具多元性與國際競爭力的運動地標。另外，現有運動場館優化升級也是重點要項，板橋田徑場復刻巴黎奧運紫色跑道；新莊棒球場也完成全面整建；新莊田徑場、汐止運動場正進行全區改造。

▲蘆洲第二運動中心（湧蓮寺慈善公益大樓)模擬圖。



距離世壯運開賽倒數10天！參賽者憑大會證件可免費使用新北市所屬運動場館的體適能中心及泳池；在身障比賽場地，板橋體育場及新莊體育館，組成「1對1服務團隊」；新北市中醫師公會在板橋體育場提供按摩舒緩服務。邀請民眾一起進場為選手加油！觀賽還能領取專屬應援小物與總價值超過百萬的限量「新北幣」。