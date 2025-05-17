王文洋爆包養學生妹還生子！律師揭女方「開10億和解金」真實算盤

▲王文洋捲入親子認領官司。（圖／合成圖）

記者閔文昱／綜合報導

74歲宏仁集團總裁、台塑創辦人王永慶長子王文洋，近日遭爆出包養年輕40歲的宋姓學生妹，並育有一名5歲男孩。女方要求確認親子關係，並開出10億元的天價和解金。對此，律師王至德分析，這筆和解金「根本不可能成局」，不過這起訴訟真正關鍵是女方主張的「擬制認領」，若法院認定王文洋曾支付撫養費，可能在未經DNA鑑定的情況下，視為已認領孩子。

據了解，該名宋姓女子向法院提出包括私密錄音、照片及過去王文洋支付的數千萬元金錢證據，主張王已暗示孩子為其親生。王至德在臉書粉專表示，這類情況可構成「擬制認領」，若法院認為王有扶養事實，即便他拒絕DNA鑑定，法官也可能認定王是孩子生父，「女方的做法雖激進，但從法律操作角度來看，確實是聰明且有備而來。」

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▲宏仁集團總裁王文洋。（圖／記者李毓康攝）

此外，王至德也強調，即便雙方私下和解、學生妹不再提告，孩子成年後仍可自行提起認領訴訟，屆時10億元等於白花，顯示和解條件缺乏保障，「就算這筆錢是當作扶養費，但實務上幾乎不可能出現高達10億的金額。」

對於外界質疑宋女行為是否涉及詐欺或恐嚇，王至德認為，除非她明知孩子非王文洋親生，卻仍以此為由勒索金錢，否則構不成犯罪，「若雙方確實曾有親密關係，女方主觀相信孩子是王的也屬合理，最後若DNA排除親子關係，充其量是敗訴，不會觸法。」

王文洋目前未對外說明細節，但已透過律師聲明，案件屬私人家事，已由法院依法審理，強調不接受以媒體報導影響司法判決。王至德則建議他配合進行DNA鑑定，以儘快釐清真相，「若是親骨肉，應勇於承擔；若非親生，也能一勞永逸地終止爭議」。