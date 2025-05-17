獨／林叨囝仔7寶媽輸了！網友罵她臭38　法院「修養問題」判無罪

▲7寶媽提告女網友罵她臭38，台中地院近日判女網友無罪。（圖／翻攝自林叨囝仔 The Lins` Kids臉書）



記者許權毅／台中報導

爭議頻傳的網紅部落客「林叨囝仔7寶媽」Sydney（陳女）近期消聲匿跡，但她去年因不滿遭女網友在臉書社團罵「真的是只能用臭38形容」提告妨害名譽，張姓網友辯稱不是針對7寶媽，還列出7寶媽有7大爭議行為。地院近期判決出爐，認為該言論未傷及陳女社會名譽，只是張女修養口德的問題，判張女無罪。

檢方查，陳女跟張女素不相識，張女基於公然侮辱犯意，2023年10月一日在臉書社團「反林叨七寶媽：假人設真擺拍？」內，在貼有陳女照片之貼文下方留言「真的是只能用臭38形容」，經陳女發現後提告。

張女說，留言確實是自己留的，但不認識7寶媽本人，貼文前後也沒有完整，自己只是在其中一個網友的留言內，再次發表留言，不是針對7寶媽。

張女律師指出，該貼文其實是因為7寶媽疑似違停紅線又拍照，網友討論7寶媽不法行為。7寶媽先前也因為「懷孕33周登百岳、違法推銷醫療器材、給孩子生吃山羌肝、3名孩子自學但狀況讓人擔憂、背兒滑雪、獸醫幫忙接生以及訕笑資源班」等7件爭議事項，才有該社團之討論出現。

張女律師說，7寶媽提出公然侮辱罪是以截圖方式，無法知悉前後脈絡為何，自然未損及陳女社會名譽。且陳女為網紅，擁有30萬粉絲，但依網路資料可知，7寶媽有諸多爭議，既然是公眾人物，對於評論應該有較高容忍程度，請求諭知張女無罪。

▲張女律師認為，7寶媽因為有諸多爭議，才有該社團討論，張女為公眾人物，容忍度應要較高。（圖／翻攝自Facebook／林叨囝仔 The Lins` Kids）



台中地院認為，雙方互不認識、無過節，被告張女無刻意減損陳女之動機或必要，該留言亦非長期反覆、累積、大量出現的謾罵，與刻意要貶損他人的情況有別。也無法排除，張女是因為不認同陳女，一時抒發不滿而已，難認定該粗鄙之詞有蓄意貶損名譽之犯意。

地院認定，縱使網路上有人看見張女謾罵之詞，若不清楚前因後果，也難對於陳女形成任何評價，陳女並無任何社會名譽減損可言，甚至網友也可能會有不同評價，此就是社會多元開放言論市場。

法官指出，檢方也未舉證張女的留言，已經造成陳女社會名譽達到重大損害，難認定逾越一般人可合理忍受範圍。張女該言詞，僅是個人修養、口德層次的問題，陳女名譽權無應優先於張女的言論自由，綜上，認定不構成公然侮辱罪，諭知無罪，全案還可上訴。