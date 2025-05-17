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台中男買春「傳播妹自願留場觀看」他付3.6萬被告性侵　判決出爐

▲▼酒店，派對，喝酒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲小黎花費3.6萬元叫傳播妹，事後被告性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名男子小黎（化名）透過經紀公司叫傳播妹小美（化名）伴遊。期間，小黎叫了一名提供性服務的女子，最後卻沒有發生關係，反而被控想性侵睡著的小美，因此被告上法院。一審判決無罪，案經上訴二審，台中高分院認為案情有違常理且證據不足，因此駁回，維持一審判決。

判決書指出，小黎2023年10月7日凌晨3時41分，透過經紀公司要求曾服務過他的小美到摩鐵陪他，並一起出遊。同日下午3時許，兩人更換房間，小美也因疲憊而睡著，直到晚間7時許，小黎突然撫摸小美，進而性侵得逞。

小美因疼痛而驚醒，大叫後跳離床，雙方因此有肢體拉扯。事後，小美於7日晚間9時45分離開摩鐵，回家洗澡、通知經紀公司後，於9日驗傷提告。

對此，小黎否認犯行辯稱，小美的服務包括親吻、擁抱等，他雖然想要與對方性交，但在對方脫下衣服、內褲後被拒絕，他也沒有繼續，最後看著小美搭上計程車離開。

小黎說，小美走後，他也開車回家，同時傳訊給小美說「到了喔」，對方則回「這麼強」、「這麼快」。此外，小美伴遊其間，他曾叫另一名女子提供性服務，當時小美不願意離開，他還詢問「妳是要3P嗎？」小美則回「我留在旁邊吃瓜不好嗎？」

小黎表示，他讓提供性服務的女子離開後，小美也願意跟他繼續做出碰觸、撫摸的行為，讓他以為對方也願意提供性服務，且晚上7時就請小美離開，對方卻拖到晚上9點才走，推測對方是為了賺錢，「小美走的時候，是一派輕鬆，不是請櫃臺報警，小美其實是經驗老道的一個女生」，請台中高分院的法官維持一審無罪判決。

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲小美指控，小黎趁她睡著時性侵得逞，還打算將她拉回床上。（圖／123RF）

小美證稱，她的工作內容是陪客人唱歌、喝酒、聊天，一個小時大概新台幣2000元，親吻看意願，但不包括性交易，因為性交易都是4、5小時要3、4萬元以上。當時，小黎叫了一個小姐，但認為對方不行就給小費，並請小姐回去。最後，她累到睡著，被小黎性侵才痛醒，「最後我離開時有收到當天的費用大約17小時3萬6000元，我回到家之後一直洗澡」。

法官勘驗驗傷報告發現，小美頭部、頸肩部、胸腹部、背臀部、四肢等部位，均無任何明顯外傷，與小美稱雙方拉扯的說法有出入；另外，雖然胸罩、內褲有驗到小黎DNA，但無法排除是在沒有違反意願的情況下撫摸而留下。

法官認為，小美案發後第一時間不僅絲毫未責難小黎，反而與對方正常閒聊、對談，事後也正常傳訊，未能提供足夠補強證據支持性侵指控。

台中高分院認定，檢方未能提出足以讓法院形成有罪心證的積極證據，且小美指述內容存在合理懷疑，故駁回檢方上訴，維持一審無罪判決。

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