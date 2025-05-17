柯文哲輸尿管結石「血尿+嘔吐」盼交保　法官打臉理由曝光

▲柯文哲上月因輸尿管結石就醫開刀。（資料照／記者陸運陞翻攝）

記者郭玗潔／台北報導

前民眾黨主席柯文哲捲入京華城、政治獻金弊案遭羈押禁見，他4月時因為輸尿管結石，疼痛、嘔吐且持續血尿，在衛福部台北醫院動手術。柯文哲律師向法院聲請具保停止羈押，指出柯文哲術後病情仍未緩解，需保外就醫，不過經北院函詢醫院，認為柯文哲經手術取出結石後症狀改善，並無「非保外治療顯難痊癒」的情形，駁回聲請。

聲請理由指出，柯文哲有輸尿管結石，在今年3月17、20、21、25日持續就診，有反覆性左腹股溝、腰部疼痛伴隨嘔吐、持續血尿，診斷上1/3輸尿管結石約1公分大，已經造成水腎，於同年25日經超音波診斷，且施以體外電震波碎石術後，仍不能緩解，已有非保外治療，難期痊癒的情形，聲請具保停止羈押。

不過經法院發函詢問衛福部台北醫院，院方表示，柯文哲的左側上輸尿管有一顆結石，但沒伴隨泌尿道感染，所以先以體外震波治療後，血尿和疼痛已有改善。柯文哲於4月1日回診，發現結石仍未完全排出，2日再安排接受輸尿管鏡碎石取石手術後，結石已完全取出，隔日症狀改善並出院。

法官認為，柯文哲經就醫後，病症已排除，難認他有非要保外治療，否則難以痊癒的情形，駁回聲請。可抗告。