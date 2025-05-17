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台中對撞車禍畫面曝！23歲女騎士意識不清送醫　貨車翻落水溝

▲台中23歲女騎士車禍一度意識不清轉院救治　貨車翻落水溝。（圖／民眾提供）

▲台中大雅今日中午發生一輛小貨車與女騎士對撞車禍。（圖／民眾提供，下同）

記者許權毅／台中報導

台中市大雅區一處鄉間小路，今日中午發生一起車禍，23歲張女騎乘機車，與一輛小貨車發生對撞，小貨車駕駛王男連人帶車摔下排水溝，張女傷勢較嚴重，一度意識不清，主要傷勢在腹部，緊急送往清泉醫院救治，又轉院至榮總治療，初步無生命危險、待觀察。

大雅警分局說，該案發生在今（17日）11時許，王男（40歲）駕駛小貨車沿德勝路前進，張女（23歲）騎乘機車沿田心三街前進。該路口並無號誌，王男方向道路右側立有「停」字標誌，張女方向地面有繪設倒三角「讓」標線。

▲台中23歲女騎士車禍一度意識不清轉院救治　貨車翻落水溝。（圖／民眾提供）

事故發生後，王男車輛車頭受損，因撞擊翻覆掉落一旁水溝內，張女之機車則是左側車身受損較嚴重，大量車殼受損掉落。

員警到場時，張女傷勢較為嚴重，一度意識不清，後又在警方進行酒測時，能夠配合，但被緊急送往清泉醫院時，出現意識模糊，主要傷勢在腹部，被緊急轉院至榮總治療；王男傷勢較輕，自行就醫無大礙。

▲台中23歲女騎士車禍一度意識不清轉院救治　貨車翻落水溝。（圖／民眾提供）

警方說，該路口並無監視器拍下事發過程，正擴大調閱民間監視器，釐清事發過程，雙方均無酒駕情事，呼籲行車應注意路口狀況，減速慢行，作隨時停車之準備，並遵守注意車前狀況規定，以避免交通事故發生。

▲台中23歲女騎士車禍一度意識不清轉院救治　貨車翻落水溝。（圖／民眾提供）

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