新北男開車撿東西「連撞路旁9機車」　OL女友超氣：怎麼撞的

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區國光路一名男子，開車行經一間超商前，因為分心撿拾掉落物品，造成車子向右偏移，直接撞倒停在路旁的9輛機車，男子隨後下車察看，雖然未造成人員受傷，但男子的女友聽聞發生事故後，急忙趕到現場關心，穿著短裙制服無奈叉手站在一旁，擺臭臉質問男友：「是怎麼撞的啦！」

▲蔣男開車撿東西分心擦撞9輛機車，女友到場無奈地在一旁叉手臭臉。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，本週二（13日）晚上11時許，從事業務工作的30歲蔣姓男子，與客務應酬聚餐，結束後開車準備返家，途中沿著永和國光路往中興街方向行駛，但行經一處超商前，物品突然掉落在副駕駛座腳墊，蔣男在行駛中彎腰撿拾，卻未注意車前狀況，停在路旁的9輛機車遭撞後倒成一片。

▲蔣男開車時撿東西分心，不慎擦撞路旁9輛機車。（圖／記者陸運陞翻攝）

蔣男感覺車身震動，才驚覺發生車禍，急忙下車查看狀況，打電話報警並通知女友，警方到場，，隨即對蔣男進行酒測，為0.09毫克未超過標準值，警方依規定測繪及蒐集相關跡證，以釐清詳細肇事原因；聽聞蔣男發生車禍的女友，來不及換衣服就趕到現場，氣著不斷問蔣男：「你是怎麼撞的！」

▲蔣男女友得知發生車禍，上班制服來不及換下就到場關心。（圖／記者陸運陞翻攝）