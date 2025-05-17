運輸車載「一排香噴噴新車」紅線卸貨　女騎士閃不掉釀車禍

▲台中北屯昨晚發生一起罕見車禍，一輛新車運輸車違停，釀女騎士閃避不及車禍。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市北屯區昨晚發生一起罕見車禍，一輛載滿新車的大型運輸車，為了要卸貨在紅線違停，導致後方一名徐姓女騎士閃避不及，又往一旁轎車撞上去，當場摔車。該經銷商女員工與貨運司機急忙查看，所幸女騎士傷勢不嚴重。

事發在昨晚19時40分左右，徐女（49歲）騎乘機車沿著崇德路三段直行，一輛大型運輸車則在紅線上違停，占據半個車道，徐女欲閃避時，又往左側一輛轎車發生碰撞，連人帶車倒地，車廂彈開，整車物品散落一地，所幸僅有擦挫傷，無大礙，自行就醫。另外運輸車駕駛林男與轎車黃男均無受傷。

▲▼該輛運輸車正準備卸貨。（圖／記者許權毅攝）



事發地點是一間大型國產、進口車銷售據點，該輛運輸車上頭載滿新車，當時正準備要把新車卸貨入庫，但違停紅線恐怕就是肇事主因。事發當下，銷售據點女員工與林男趕緊出來查看，討論事發經過，看上去頗為擔憂。

依常見情況而言，多半貨車因專用格少，司機迫於無奈、貪圖方便違停卸貨，凸顯道路設計常忽略此點之缺失，但大型運輸車根本也停不進專用格，亂象漸增。不過，仔細查看銷售據點，有自設停車場有空間能讓運輸車停放，理應可將車停入安全處，再進行卸貨作業，恐怕疏忽在先。

第五警分局說，3位駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因由鑑定單位分析研判。呼籲用路人應遵守交通規則，保持專注力，行車應注意安全間距，並建立防禦駕駛觀念，防範事故發生，以維交通安全。