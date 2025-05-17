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社會 社會焦點 保障人權

近14萬人附議「虐童致死判死刑」法務部不採納　網友炸鍋

▲▼ 法務部外觀。（圖／記者劉昌松攝）

▲網友提案虐童致死判死刑、無期徒刑，法務部回應不採納。（資料照／記者劉昌松攝）

記者郭玗潔／台北報導

虐童案頻傳，「剴剴案」更引發社會高度關注，有網友提案將虐童致死者處無期徒刑、死刑，且不得假釋，另建議若虐待未滿16歲的人，也要處20年以上徒刑、併科1千萬元以下罰金，獲得13萬人附議。法務部昨(16)日回覆「建議案不予採納，無後續規劃」，強調現行刑事法律已無唯一死刑規定，且有些建議已和現行刑法重複，有些則不符比例原則，仍引發網友炸鍋。

有網友在公共政策網路參與平台提案，要求增加虐童者刑責，提出2點修法建議，分別為「虐童致死者，刑法第271條，增設虐童致死者(受害者小於12歲)，應處30年以上有期徒刑(不得假釋)或無期徒刑(不得假釋)、若意圖滅證者處死刑」，以及「對於未滿16歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全發育者，處10年以上有期徒刑(不得假釋) 得併科300萬元以下罰金。意圖營利，而犯前項之罪者，處20年以上有期徒刑(不得假釋)，得併科1000萬元以下罰金。」共獲得13萬8995人附議。

對此，法務部回覆「建議案不予採納，無後續規劃」，理由是建議有期徒刑刑度30年，已超過刑法對有期徒刑最多加重至20年的規定，且凌虐兒少致死行為最重為無期徒刑，成年人故意對兒少犯罪者，須加重其刑至2分之1，建議不另於第271條殺人罪重複規範。

法務部表示，現行刑事法律已無唯一死刑的刑責規定，刑法第165條已對湮滅證據行為定有刑責，網友建議處罰「意圖滅證」且處唯一死刑，是否符合罪責相當原則及比例原則，仍須斟酌。

法務部指出，個案如認定有故意殺人犯意，應依殺人罪論處，對於殺害未滿18歲之人之行為，現行法已可處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，並加重其刑至2分之1。網友提議主張凌虐兒少致死刑度，會讓加重結果犯刑度高於故意殺人行為，並不符合比例原則、罪責相當原則。至於是否假釋，則應考量受刑人出監後對社會治安之危害可能性，是否需針對特定罪刑修正假釋相關規定，會審慎研議相關修法。

針對網友第二項提議，法務部則認為，除了建議刑度也超出有期徒刑法定刑度外，現行對於凌虐的定義，其犯罪手法上不限於「強暴、脅迫」而已，「傷害」行為只是積極凌虐的其中一種行為樣態而已。在行為人施虐但未成傷時，就處10年以上或20年以上有期徒刑，和憲法比例原則、罪責相當原則不符。且將「未滿18歲之人」限縮至「未滿16歲之人」，將使16歲以上未滿18歲之少年無法適用本條規範，造成法律漏洞。

不過網友看到法務部回應都相當憤慨，紛紛表示「被殺的人就有得到平等原則、比例原則及刑罰衡平性？」、「殺人、虐童為什麼有機會教化，受害者卻沒有重生的機會，人人生而平等，憑什麼加害者可享有多一次機會」、「真是太離譜了！台灣真是虐童、詐騙的天堂」、「我完全看不懂也不想懂，難道這麼多人連署完全沒用？」

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