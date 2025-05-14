詐團免還錢也能減刑！最高法院「大開後門」　法務部震怒：火速修法

▲減刑變門票？大法庭放寬詐欺犯條件 法務部火速回擊將修法補破網。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

司法震撼彈！最高法院刑事大法庭14日裁定，詐欺犯只要自白並繳回實得報酬，即使未返還被害人損失，仍可適用減刑規定。對此，法務部火速回應，認此裁定背離減刑條文原意，恐讓詐欺犯藉少額酬勞脫罪、加深被害者傷痛，對此深表遺憾，並已決定啟動修法，確保罪刑相當、杜絕濫用。

過去有部分法官認為，「犯罪所得」應包括被害人遭詐的全部金額，若未返還即不符減刑條件；另有見解主張，只須繳回行為人個人所分得的報酬即可。此次最高法院刑事大法庭首度統一見解，明確指出第47條前段中的「其犯罪所得」，係指行為人因犯罪實際獲得的個人利益，不包括其他共犯所得，也不等同於詐騙集團總額。

大法庭認為，若將減刑條件限縮為「補償被害全損」，將衍生共犯間如何分攤、不同法院如何計算損害等問題，不僅加重訴訟負擔，也不符條文文義。判決亦援引立法院三讀通過的行政院版本，強調立法者已選擇以行為人個別所得為減刑基礎。

不過法務部對此見解明確表達不認同，聲明中指出，該條文本意是為鼓勵自白並返還不法所得，使案件儘早確定，同時讓被害人能取回損失，若僅繳回少額酬勞便可減刑，將失去制度設計的核心精神，也形同變相鼓勵詐騙集團切割分工、規避刑責。

「這等於讓小咖出面認罪領刑、主嫌躲在幕後逍遙法外。」法務部痛批，若不修法補強，將導致詐欺犯透過片面供述與微額繳納就輕易脫責，對被害人無疑是二度傷害。

法務部並指出，最高檢察署早在言詞辯論時即明確主張，減刑應以「填補被害損失」為必要條件，不能僅以形式自白視為悔改。此次裁定雖為大法庭統一見解，但有誤導適用風險，恐導致實務濫用，因此將儘速啟動修法程序，回歸罪刑相當原則。

《詐欺犯罪危害防制條例》自去年7月上路後，雖為打擊詐團量身訂做，但實務適用仍存不少爭議。法務部強調，打詐是當前司法重點，將持續檢視該條例實施效果，避免條文變形，確保真正落實對被害人的保護與對詐欺犯罪的嚇阻效果。