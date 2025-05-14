國際接軌再一例！鄭銘謙與馬紹爾簽訂互助條約　共打跨境犯罪

▲法務部與馬紹爾群島共和國司法、移民暨勞工部長查克拉（Wisely Zackhras）正式簽署《刑事司法互助條約》。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

聯手出擊！法務部今（14）日與友邦馬紹爾群島共和國正式簽署《刑事司法互助條約》，由法務部長鄭銘謙與馬國司法、移民暨勞工部長查克拉（Wisely Zackhras）代表兩國政府簽署。雙方於簽約儀式上，以「你好」與「Yokwe」互致問候，象徵臺馬邦誼建立於平等互信、共尊共好，更以制度合作為跨境打擊犯罪注入實質動。

法務部國際及兩岸法律司表示，該條約是我國今年首度簽署的刑事司法互助協定，也是部長鄭銘謙上任後簽署的第一份國際條約，別具意義。內容涵蓋調取證詞、文書送達、搜索扣押、資產凍結與沒收等重要程序，並納入異地作證制度，透過視訊即可即時蒐證，大幅縮短辦案時程，提升跨境司法效率。

過去我國曾與美國、德國、波蘭、貝里斯、聖露西亞、斯洛伐克、聖文森及格瑞那丁、諾魯、帛琉、吐瓦魯、韓國及日本等國家，完成雙方司法合作條約、協定(議)或備忘錄之簽署，今再與馬紹爾簽訂刑事司法互助條約，展現我國持續與國際社會建構司法合作鍊，共同打擊犯罪的決心。

▼鄭銘謙部長表示此次完成《刑事司法互助條約》簽署，將使雙方在刑事偵查上更加順暢，有助共同打擊跨境犯罪、維護社會安定。（圖／記者黃宥寧攝）

鄭銘謙部長說，臺灣與馬紹爾自1998年建交以來，在基礎建設、公衛、司法等領域長年合作，「民主、自由與人權保障是我們共同珍視的價值，也是雙邊關係穩固的根基。」他特別提到，馬國長期在國際上力挺臺灣，如今透過條約制度化合作，正是臺馬司法夥伴關係邁入新階段的最佳體現。

然而，本條約自2023年展開協商，在雙邊司法部門積極磋商下，並經外交部與駐馬國大使館全力協助，終於拍板定案。條約簽署後，兩國可依請求機制執行包括勘驗、凍結與證據交換等刑事偵查合作，建立起更有力的司法互助鏈。

▲查克拉部長期盼透過本條約，深化臺馬人民的安全與福祉。（圖／記者黃宥寧攝）

查克拉部長在致詞中說：「在這個相互緊密連結的世界中，打擊犯罪需要各國攜手合作。」他高度肯定這份條約所建立的制度框架，將促進法律程序與資訊共享，「並最終強化我們將犯罪者繩之以法的能力」。他並強調，與臺灣的友誼建立在相互尊重與共享價值之上，期盼透過本條約，深化臺馬人民的安全與福祉。

▲移民暨勞工部長查克拉與鄭銘謙部長完成《刑事司法互助條約》簽署。（圖／記者黃宥寧攝）

查克拉部長此次率團訪台，與夫人、最高檢察署檢察總長艾伯瑞（Bernard Adiniwin）共同出席簽署儀式，並與鄭部長互敬祝酒。雙方在馬國駐台大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）見證下舉杯致意，氣氛溫馨莊重，為臺馬深化法治合作畫下歷史性一頁。

▲鄭部長與查克拉部長舉杯互敬，笑聲與掌聲充滿現場，象徵臺馬兩國友誼歷久彌堅、合作再拓新頁。（圖／記者黃宥寧攝）

法務部強調，臺灣雖非聯合國會員，但將持續與理念相近國家拓展司法夥伴網絡，透過具體制度對接國際、以行動守護正義，在全球法治社群中持續強化我國的可信度與能見度。