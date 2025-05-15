剴剴案惡保母姊妹重判！增加畏罪逃亡動機　裁定延押2月解除禁見

▲「剴剴案」涉案在押保母劉彩萱（淺色外套）。（圖／記者黃哲民攝）

記者劉人豪／台北報導

1歲男童「剴剴」遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳聯手虐死，北院日前依成年人共同故意對兒童犯妨害自由而凌虐致人於死罪，判劉彩萱無期徒刑、褫奪公權，劉若琳僅認過失傷害罪，仍與姊姊同罪名，被判處18年徒刑。由於2人羈押期即將屆滿，北院裁定自5月18日起延長羈押2個月，並解除禁見。

剴剴案引發家長團體千人在開庭時聲援剴剴，萬人上街遊行呼籲修法並獲13萬人附議，台北地院選任國民法官破天荒密集審理10天，劉彩萱終於痛哭認罪，被求處無期徒刑，北院依凌虐兒童妨害身心發展致死罪，判她無期徒刑、褫奪公權，劉若琳僅認過失傷害罪，仍被判處18年徒刑，可上訴。

▲「剴剴案」涉案在押保母姊妹劉若琳（褐色外套）。（圖／記者黃哲民攝）

劉氏姊妹2024年初先後到案，均被羈押禁見至今，北院認為，本案2人均已受重刑宣判，客觀上顯然增加畏罪逃亡動機，足認被告2人有相當理由認為其等有規避訴追、逃避刑責情形，如採具保、責付或限制住居等較輕強制處分均不足以代替羈押，而有羈押必要性，裁定2人均自2025年5月18日起延長羈押2月。

另本案已辯論終結並宣判，足認2人勾串本案相關證人之必要性及可能性已大幅減低，認並無繼續禁止2人接見通信必要，即日起解除2人禁止接見通信處分。