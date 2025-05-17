推動韓花直航！Aero K率團花蓮踩線鎖定年輕族群　簽署MOU

▲▼Aero K航空銷售部負責人李盛漢組長與花蓮縣長徐榛蔚簽署合作備忘錄。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為拓展國際觀光市場，花蓮縣政府盛大接待來自韓國的可依航空（Aero K）及旅遊、地方創生代表團，展開為期四天三夜的踩線旅遊行程，深入體驗花蓮壯麗山海景觀、豐富部落文化及多元在地特色。日前雙方於交流會議中簽署「啟動直航合作備忘錄（MOU）」，為未來開闢韓國清州—花蓮直航航線奠定堅實基礎。

花蓮縣長徐榛蔚表示，熱烈歡迎可依航空李盛漢組長與楊莉莉副社長率團來訪，親自踏查花蓮觀光資源。此次交流不僅是台韓觀光合作的重要里程碑，更象徵花蓮積極邁向國際，並強化航空市場布局的決心。韓國長期以來是花蓮重要的合作夥伴，自2013年與忠清北道提川市締結姊妹市關係，2019年曾開啟花蓮—釜山、首爾航線，雖因疫情暫停，但縣府持續推動國際直航不遺餘力，期盼今年能再度促成兩地空中連結。

徐榛蔚強調，Aero K航空主打15至45歲年輕族群，與花蓮多元且深度的旅遊體驗完美契合。無論是學生、情侶、親子或背包客，花蓮都能提供難忘的旅程體驗。縣府誠摯邀請韓國旅客，尤其計畫蜜月或家庭度假的朋友，將花蓮納入首選目的地，感受台灣東部的純淨自然與熱情人文。

花蓮素有「台灣縮影」之美譽，擁有壯闊的山海景觀、豐富自然資源與深厚文化底蘊。從遼闊海岸線到百岳群峰，從溫泉美景到鯨豚賞遊，四季皆宜，是放鬆身心及探索自然文化的絕佳選擇。

Aero K航空銷售部負責人李盛漢組長致詞時表示，此行代表公司感謝花蓮縣政府的熱情接待，讓團隊有機會深度體驗花蓮風采，對台灣留下深刻印象。李組長指出，Aero K自2020年成立時僅有一架飛機，現已擁有七架，營運多條國際航線，今年營運目標定為1,500億韓元。雖規模較小，但憑藉靈活策略積極開發兼具潛力與特色的新航點，包括花蓮。

李組長進一步分享，公司雖以東京、大阪、台北等大都市為主要航點，但也重視開發日本十勝、坎城、台灣澎湖、高雄等中小型航線。花蓮不僅風景秀麗，更富文化深度與國際發展潛力，是公司極具興趣的目標地。他本人曾短暫訪花，這次深入參訪更增強了推廣花蓮的信心。李組長強調，推廣花蓮需結合Aero K、地方政府、旅行業者及韓方資源協力合作，方能打造長效且成功的國際市場策略。

▲李盛漢組長表示，Aero K航空憑藉靈活策略積極開發兼具潛力與特色的新航點，包括花蓮。

此外，花蓮縣府今年4月參與交通部觀光署主辦的「2025韓國北部地區觀光推廣活動」，赴韓拜訪Aero K，由觀光處處長余明勲率隊與公司高層及韓國業者進行交流，獲得高度關注與正面回應，為本次踩線行程與MOU簽署奠定基礎。

雙方於交流會中正式簽署直航合作備忘錄，未來將共同推動清州—花蓮航線評估與開通，並加強行銷推廣合作。航線確立後，將透過國際媒體曝光及聯合行銷活動，提升品牌識別度，吸引更多國際旅客來訪花蓮。

▲徐榛蔚表示，持續推動國際直航，期盼今年能再度促成兩地空中連結。

此次交流暨午宴，縣府邀請國內知名旅行社及接待單位齊聚一堂，包括雄獅旅行社、易遊網、三普旅行社、金軒閣旅行社、永津旅行社、全順旅行社等，並邀請花蓮在地重量級旅宿業者如太魯閣晶英酒店、遠雄悅來大飯店、瑞穗天合國際觀光酒店、美侖大飯店、福容大飯店花蓮店、潔西艾美酒店與理想大地渡假飯店共襄盛舉。會中並邀請在地韓國媳婦、松邑莊園負責人分享韓國文化，促進文化交流與理解。

踩線行程豐富精彩，包含參訪將軍府、遠雄海洋公園、縱谷河上餐桌體驗、瑞穗溫泉區，搭乘山嵐號特色列車欣賞花東縱谷美景，體驗193縣道電輔單車、大石鼻山步道健行及賞鯨活動，讓韓方貴賓深刻感受花蓮自然與文化的獨特魅力，並高度肯定花蓮觀光資源的發展潛力。

