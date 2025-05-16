2026國際少年運動花蓮登場

▲▼花蓮縣府舉辦「2026國際少年運動會主辦城市簽約記者會暨執行委員會揭牌儀式」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為迎接2026年第58屆國際少年運動會（International Children’s Games, ICG），花蓮縣政府今(16)日上午於花蓮縣運動休閒園區舉辦「2026國際少年運動會主辦城市簽約記者會暨執行委員會揭牌儀式」，正式與ICG簽署主辦城市合約，縣長徐榛蔚宣示，花蓮將全力以赴，為花蓮爭光，為台灣爭光。

「Shining Hualien！」縣長徐榛蔚表示，非常榮幸花蓮能夠爭取到2026 國際少年運動會（ICG）主辦權，縣府將全力以赴，結合中央、地方與民間資源，推動各項籌備工作，確保賽事順利舉行，也讓花蓮成為世界青少年體育交流的重要舞台，期待透過ICG的賽事，增進我國青少年的國際視野，提升與其他國家選手交流的機會，體驗不同國家的文化，同時也帶動花蓮城市的知名度，讓世界看見花蓮、看見臺灣，她也誠摯邀請大家明年共襄盛舉，一同見證花蓮的體育量能！

國際少年運動會(ICG)會長Mr. Igor Topole表示，在申辦過程中，花蓮遭受0403地震，但花蓮展現無比堅軔的恢復力，讓國際少年運動會（ICG）決定，將2026主辦權交給花蓮，花蓮擁有豐富的自然景觀與人文內涵，再加上親切好客的民眾，相信一定能將賽事辦得相當成功，非常期待明年賽事開幕，可以讓世界各國的城市代表及青少年選手，體驗花蓮獨特的自然人文美景，享受熱情友善的人情味。

教育部體育署國際及兩岸運動組長許秀玲表示，恭喜花蓮、恭喜台灣，這是繼2002年、2016年分別由台北市、新北市主辦國際少年運動會ICG，花蓮縣2026年獲主辦權，是台灣第3度擔任ICG東道主，運動部將於今年9月成立，讓運動全民化、產業化、國際化，未來運動部將全力支持花蓮縣政府完成所有賽會籌辦工作，讓賽事順利並成功舉行。

▲數學互動展館放置結合科技的互動裝置讓參與者體驗，ICG執行委員代表團親自體驗，現場氣氛歡樂融洽。

主辦城市簽約記者會在「國風國中跆拳道團隊」充滿力與美的品勢表演中揭開序幕，展現花蓮青少年的朝氣與活力，也為整場活動注入熱情的運動氛圍，活動中除簽署主辦城市合約暨揭牌儀式外，縣長徐榛蔚也親自頒發「2026國際少年運動會（ICG）執行委員會」成員聘書，象徵籌備團隊正式成軍、全面啟動。此外，花蓮縣運動休閒園區「數學互動展館」，也特別將2026國際少年運動會ICG主題融入，放置結合科技的互動裝置，讓參與者體驗運動的快樂，ICG執行委員代表團親自體驗，現場氣氛歡樂融洽。

盛會邀請到國際少年運動會（ICG）會長Mr. Igor Topole、副會長Mr. Chulwon Shin、秘書長Mr. Hugh Waters、財務長Mr. Julien、執行委員Mr. Nikolaos、執行委員張芬芬、教育部體育署組長許秀玲、中華民國高中體育總會秘書長朱彩鳳、中華奧林匹克委員會副秘書長曾文宏、立法委員傅崐萁服務處主任邱惠敏、縣府代理秘書長饒忠、教育處長翁書敏、縣議員笛布斯.顗賚、縣議員韓林梅、縣議員林則葹、花蓮縣體育會理事長汪錦德、合球委員會主委王清華、足球委員會副總幹事劉威佐、籃球委員會主委劉原良、吉安鄉長游淑貞、吉安鄉農會總幹事張德奇、花蓮縣東大門福町夜市管委會主委黃家明、花蓮縣石藝大街商圈理事長羅羽婷、花蓮縣休閒旅遊協會監事鍾翔和等貴賓皆出席，見證花蓮縣與國際接軌的重要時刻。

