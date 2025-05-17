盧秀燕回母校提國安準備建議　表態支持台灣要增加國防預算

▲盧秀燕出席淡江大學第二十一屆紀念鈕先鍾老師國際學術研討會。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

台中市長盧秀燕今天前往台北市，首次以畢業所友的身分，參加由淡江大學國際事務與戰略研究所舉辦的「第二十一屆紀念鈕先鍾老師國際學術研討會」。致詞時她提到，國家安全的工作，不是只有國安會、國防部的責任，金管會、財政部及衛福部通通都要準備。同時她也提到，「我個人支持國家增加國防預算」。

盧秀燕致詞時提到，很多人在問，為什麼她會出席這樣的年會？有什麼政治意圖？還是要發表國防白皮書嗎？她笑說，「大家放輕鬆，我是回娘家，我就是戰略所畢業，也是學派的一份子」。

盧秀燕提到，她是2000年考上的，考進來的時候，班上有25個男生，她是唯一的女生，她不用競選就是班花。至於為什麼想考研究所，因為她長期以來對於國際事務、國防政策、國家安全就非常有興趣，也因此在擔任立委第一會期就自動參加國防委員會，實務有豐富經驗，但也決定再攻讀戰略所。

盧秀燕提到，淡江戰略所所有的師資陣容都非常堅強，當時她的論文是寫「國家安全與國會機密預算」，老師們都對她非常嚴格，政壇上很多政治人物的論文都出問題，但她政治生涯中一共競選9次，聽說對手把她的論文翻爛了，也沒有找到問題，因此她今天才可以站在這裡。

盧秀燕表示，她常常思考，國家安全到底是什麼？但經過新冠疫情的干擾，今天的戰略武器已經不是只有軍事武器，疾病產生也是武器，國家在這方面是否有準備充足，是否有正確認知到公衛安全。而美國總統川普的關稅政策，若沒有妥善處理，國家經濟金融恐會崩潰，經濟金融安全是台灣要面對的第二個課題。

盧秀燕接著指出，能源安全也是台灣目前遇到的嚴峻挑戰，沒有水、沒有電，甚至糧食安全，最近日本也有糧食安全的問題。另外還有資訊安全，各國都在建置網軍，透過駭客可以讓武器不能使用、讓民眾財產消失，所以資訊安全不能忽視。

盧秀燕表示，國土安全面對天災地變，雖然無法防止，但也要有所準備因應。外交安全對台灣來講更是很大的挑戰及嚴肅課題，台灣在國際上如果無立足之地，也將影響整體國家安全。軍事安全、國防安全當然重要，所以她也支持台灣要增加國防預算。



盧秀燕指出，在國際險峻情勢下，國家安全更加複雜困難，必須做好全面性準備工作，沒有辦法排序跟選擇。因為國家領導者可能會在治理過程中選擇政策的重要性，如軍事安全第一、資安第二，但現在所面臨的世界，國家安全的面向必須全面性準備，因為任何地方，都有無法想像的破口。

盧秀燕表示，她認為國家安全的工作，不是只有國安會、國安局、國防部的責任，金管會、財政部及衛福部通通都要準備。

盧秀燕指出，準備工作極其重要，孫子兵法有云「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」、「備戰才能迎戰，強軍才能維和」，這就是準備，寧願備而不用，但也要有所準備，所以平常的整備，國家要跟人民溝通，讓大家一起全力以赴。