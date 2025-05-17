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台灣醬油「最大致命傷」一票婆媽抱怨　老牌大廠詳解認了

台灣醬油瓶不像日本有「導流器」　67年醬油廠釋疑：消毒方式不同所致

▲醬油。（圖／翻攝自御鼎興FB）

文／CTWANT

在台灣，許多消費者常對本地醬油瓶缺乏像是日本醬油的導流器感到不滿，認為缺少導流器，在倒醬油時不時就會發生洩漏的情況，質疑為何不像日本醬油那樣貼心設計，不會在倒醬時沾得到處都是。而雲林西螺在地67年的老牌醬油廠御鼎興就發文解釋，台灣傳統醬廠在設計瓶蓋時並未普遍採用導流器，背後其實有多重原因，從食品安全、製程條件、設備限制到成本考量，都讓這件事變得並不單純。

御鼎興在FB粉絲專頁發文表示，導流器多為塑膠材質，而台灣傳統醬油為了確保保存性，在裝瓶最後階段會進行高溫蒸汽殺菌，一般溫度會維持在80度以上長達15分鐘。這樣的高溫環境極難精準控制，若瓶內有塑膠導流器，可能導致塑化劑釋出，進而影響食品安全，因此多數醬廠選擇不使用導流器。

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那麼為何日本做得到？御鼎興解釋，日本多採用「水浸式」殺菌，也就是將裝好瓶的醬油泡入70度的熱水中30分鐘，而這個過程中瓶蓋不會直接接觸熱水。加上日本醬油鹽度偏高，普遍在16度以上，有較強的自我防腐能力，因此不需用到極高溫度殺菌。

反觀台灣，因為消費者偏好低鹽，許多醬油鹽度僅在10至12度之間，若不使用高溫蒸汽殺菌，容易造成微生物滋生，食安風險提高。

空間與能源限制也是另一層因素。御鼎興解釋，台灣多數傳統醬油廠規模不大，屬於家庭式加工廠，要導入水浸式殺菌系統不但不易設置，還要耗費更多能量與設備成本。此外，目前台灣最常見的420ml醬油玻璃瓶為公版設計，原先並未配置對應的導流器，若要重新開模或增加壓蓋設備，不僅生產成本上升，產品售價也可能必須調整，對於注重價格的消費者來說並不容易接受。

甚至若真的修改玻璃瓶瓶口，讓其具備更好的斷流導流設計，也可能帶來生產良率下降、瓶蓋密封困難等新問題，間接影響殺菌流程與產品穩定性。這些牽連到整條生產線與長年使用的設備模式，並非短時間內可以輕易更動。

對此，御鼎興也提到，台灣多數醬油廠其實早已察覺問題，也積極尋找解方。經過多年努力，御鼎興找到一款能通用於現有瓶型的導流器作為一種折衷方案。

御鼎興提到，這款導流器不需更動瓶身結構與生產流程，便能改善倒醬沾手的困擾，也讓消費者與製造端之間達成一種可行的平衡。

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