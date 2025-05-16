台南4星排隊名店爆食安！網批：手沒洗直接醃肉　衛生局揪3缺失

▲位在台南神農街這間專賣「3分熟煎鴨胸」的路邊攤 爆出鴨肉食安疑慮，台南衛生局前往稽查。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、吳欣蓉／台南報導

台南知名4顆星串燒店日前爆出鴨肉食安疑慮，多年來在網上積累的好評恐影響。台南市衛生局在獲報後，於15日前往營業場所稽查，並責令該店限期改善，若複查仍未符合規定，將依《食品安全衛生管理法》處以新台幣6萬元以上、最高可達2億元的罰鍰。

位在台南神農街這間專賣「3分熟煎鴨胸」的路邊攤，在各社群平台擁有不少討論聲量，許多前往台南遊玩的人也會特地品嘗。實際查詢google評論區，多數吃過的網友更大讚「很難想像到在台灣吃到TOP3的鴨胸肉是在街邊攤販做出來的，把養殖鴨過肥的問題，透過修肉、去肥油，整個過程就是用迷迭香在鑄鐵鍋烹煮而已，呈現出不需要特別沾醬，口感完美的三分」、「老闆每次都專業的介紹製作流程，還有每個步驟的作法，幸運的話可以排隊15分鐘就吃到。每次回台南有到神農街就必須吃！已經吃了五次，肉質還是超級棒！熟度都抓的很剛好，鴨胸這個價錢真的太超值了」、「第一次品嚐鴨胸，從料理的過程到成品，搭配老闆的精心解說，宛如一場盛宴」。

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不過，近日卻遭到民眾爆料，該家店的衛生環境和料理存有食安疑慮，並留言指出「老闆你說鴨肉品質衛生，但你的手衛生品質堪憂，鴨肉竟然從摸過錢洗過洗手乳的裝水桶子拿出來⋯重點是拿鴨肉起來的手也沒有洗就直接醃製鴨肉⋯真的太嚇人了」。業者親自在下方回應，「那個是冷凍真空包，剪開袋子之前肉料是與外界隔離的唷。」

對此，台南市衛生局15日前往該營業處進行稽查，查核該店家作業環境區分生熟食砧板及刀具，確認有冷凍原料解凍時應防止品質劣化、清洗作業應防止清潔劑或消毒劑污染食材、包裝材料及食品接觸面等缺失細節，並責令業者限期改正，倘若複查不合格，將依法處以新臺幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

台南市衛生局強調，餐飲業者應落實自主管理，食材解凍可採冷藏、流動水隔水、微波或加熱解凍等方式處理，避免食物長期處於危險溫度帶，確保食材品質。

依據食品安全衛生管理法第8條第1項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則。若違反「食品良好衛生規範準則」規定，經命其限期改正，屆期不改正者，處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。