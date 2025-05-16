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周末熱飆36度　3地午後雷雨又快又急

▲▼天氣,行人,路人,雷雨,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（示意圖／記者李毓康攝）

▲鋒面進逼，周日午後北部、東部和各山區有午後雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

周末各地多雲到晴，高溫炎熱，中南部內陸地區可能飆破36度以上。北方有一道鋒面悄悄接近台灣北部海面，午後雷陣雨明顯，各地山區易有大雨，周日鋒面抵達北部海面，中午後北部、東部和山區有大雷雨。氣象署提醒，午後天氣變臉比翻書還快，可能短時間急促降下大雨，伴隨密集雷電、強陣風。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，未來一周大致高溫炎熱，午後有雷陣雨，明天各地多雲到晴，東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，清晨到上午中部沿海有零星短暫陣雨，午後中部以北、宜花和各山區有局部短暫雷陣雨，特別是山區有大雨機會。

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周日鋒面接近台灣北部海面，水氣增多，天氣變得更不穩定，黃恩鴻說明，東半部、東北部有局部短暫陣雨，清晨到上午西半部沿海有零星短暫陣雨，白天各地多雲到晴，午後則有局部短暫雷陣雨，尤其是北部、宜蘭和各山區有局部大雨機會。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼未來降雨和周末天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

下周天氣好轉，黃恩鴻表示，下周一到下周五各地多雲到晴，花東、恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、宜花跟各地山區為局部短暫雷陣雨；下周四、下周五有鋒面接近，北部、東北部有零星短暫陣雨。此外，今晚到周末金門、馬祖容易有霧或低雲影響能見度。

溫度趨勢方面，黃恩鴻指出，未來一周高溫，各地普遍有33度到35度，南部近山區溫度更高，高溫上看36度。

▼高溫預測和提醒。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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