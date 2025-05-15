明持續飆36度高溫　未來一周防午後局部雷雨

▲未來一周受高壓影響，各地高溫炎熱。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

未來一周高溫炎熱，今天最高溫出現在高雄內門36度。中央氣象署預報員劉沛滕表示，未來一周受高壓影響，台北盆地及中南部地區恐達33至35度高溫，南部近山區更有36度。降雨方面則都以午後雷陣雨為主，周六、周日午後降雨範圍較大，各地山區、中部以北近山區及宜蘭、花蓮地區都要留意。

根據氣象署統計，今天最高溫出現在高雄內門達36度，台南玉井也有35.6度，彰化員林也有35.1度。劉沛滕表示，未來一周受高壓影響，各地炎熱， 西半部約31至35度，東半部30至32度，台北盆地及中南部地區可達33至35度，南部近山區36度。此外，下周四、周五若有鋒面接近，西南風增強，台東可能有焚風機率，但目前還沒有明顯接近。

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劉沛滕指出，明天跟今天天氣類似，環境偏東南風，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭也有零星雨，其他地區晴到多雲，午後山區及大台北近山區都有零星雨。周六、周日轉為南風，北邊有鋒面接近，馬祖地區可能有降雨，台灣本島還是穩定天氣，清晨中南部沿海有零星降雨，午後雷雨範圍擴大，各地山區、中部以北近山區及宜蘭、花蓮地區都有降雨機率。

他表示，下周一至周四環境偏西南風，水氣不多，午後宜蘭、花蓮地區、大台北近山區及各地山區要留意雷陣雨。另外，他也提醒，今天夜間馬祖地區，以及明晚起馬祖及金門地區可能有霧或低雲，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）