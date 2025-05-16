國民黨以罷制罷喊卡！　陳乃瑜：市民朋友眼睛是雪亮的

▲民進黨議員陳乃瑜。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免如火如荼，相較民團罷免藍委已累績30案二階連署送件，藍營發動罷免綠民代卻苦於偽造文書司法戰，新店罷團「除瑜回收」今（16日）更宣布「停止罷免民進黨議員陳乃瑜行動」，領銜人曾濬強調，「為了最愛的新店，我們選擇放下」。對此，陳乃瑜回應，自己始終堅持做對的事，也始終尊重民主機制，相信市民朋友的眼睛是雪亮的，用成績說話反擊惡罷是一路來的堅持。

「除瑜回收」領銜人曾濬表示，啟動這場罷免，原是出於對公義的追求，卻在不知不覺中，與他們原本最不想成為的樣子漸行漸近，自己開始懷疑，如果繼續走下去，是否也會變成另一個讓人感到擾民、引發對立的罷免團體？這樣的念頭，使他夜夜難眠，最後用民主的方式表決，最終一致決定「停止目前進行中的罷免行動」。

對此，陳乃瑜強調，得知國民黨宣布停止罷免乃瑜的連署活動，此時此刻，正在前往瑞士，參加WHO宣達團為台灣發聲的路上，自己始終尊重民主機制，相信市民朋友的眼睛是雪亮的，用成績說話反擊惡罷是一路來的堅持。

陳乃瑜指出，不論是生育補助、凍卵補助、擴大敬老卡服務範圍的社會福利，或是為了提供市民更安全的通行環境，進行道路改善、增設標誌、標線，以及身為兩個孩子的媽媽最關心的教育環境改善，還有堅持社會溝通、堅持為台灣向國際發聲。

陳乃瑜表示，自己始終堅持做對的事，要讓每位支持她的市民們知道，投票給陳乃瑜是有價值的一件事，做為新北市議員，會繼續努力監督市政，為市民爭取福利、為地方爭取建設，因為讓新店大文山變的更好，是她的初心。