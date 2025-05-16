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綠營曝賴清德滿意度57.3％創新高　 黃揚明拿民調對比：平行宇宙

▲▼總統賴清德執政周年「國政滿意度民調」。（圖／民進黨中央提供）

▲民進黨公布總統賴清德執政周年「國政滿意度民調」。（圖／民進黨中央提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德就職即將滿一年，民進黨今（16日）公布國政民調，賴清德滿意度57.3％，不滿意度則是40.2％。對此，媒體人黃揚明分析，TVBS民調不滿意賴清德55%，非常不滿意還特別多，但民進黨民調，賴清德滿意度是上任以來最高的一次，兩份民調變成了平行宇宙，但這就跟氣象局預告的體感溫度一樣，每個人心裡最有數，政黨自己做的民調，大家真的看一看就好。

民進黨16日公布「賴總統就職週年國政民調」，根據數據顯示，自賴總統就任以來，滿意度皆持續維持在五成以上的高水準，而今年四月份時，全球面臨美國對等關稅政策的新變局，賴總統滿意度一度來到46.7%，但滿意度仍高於不滿意度。隨後政府提出五大因應策略與產業支持方案，並提出特別條例應對，賴總統滿意度於本月份隨即回升，並來到新高的57.3％。

▼民進黨公布總統賴清德執政周年「國政滿意度民調」。（圖／民進黨中央提供）

▲▼總統賴清德執政周年「國政滿意度民調」。（圖／民進黨中央提供）

而根據TVBS日前也公布「賴清德總統就職周年滿意度民調」，數據顯示，對於賴清德就任一年施政表現，民眾滿意度為32%，其中非常滿意14%、還算滿意18%，另外，不滿意度為55%，其中很不滿意37%、不太滿意18%，還有13%沒有意見，賴清德滿意度相較就職百日及發表17項國安策略時的40%，下滑8個百分點，是歷次調查新低。

▼TVBS民調「賴清德總統就職周年滿意度民調」。（圖／TVBS民調提供）

▲▼TVBS民調「賴清德總統就職周年滿意度民調」。（圖／TVBS民調提供）

對此，黃揚明於節目《大新聞大爆卦》表示，民進黨公布了一份賴清德民調，民進黨民調跟TVBS民調變成了一個平行宇宙，TVBS民調不滿意是55%、但民進黨民調滿意度是57%，而且是賴清德上任以來滿意度最高的一次。

黃揚明表示，但這就跟氣象局預告的體感溫度一樣，每個人心裡最有數，所以政黨自己做的民調，大家真的看一看數字，看一看就好。

黃揚明直言，自己寧可相信TVBS民調，可以看得出，TVBS民調整體趨勢跟大部分民調其實是差不多的，剛開始都是顯示大家給賴清德機會，但是從去年8月底到現在，大概9個月的時間，賴清德的不滿意度飆升了23個百分點，這個比例非常驚人。

黃揚明指出，TVBS民調分為5等分，分別是非常滿意、滿意、非常不滿意、不滿意、沒意見，類似這樣，但這次民調中非常不滿意特別多，在55%裡面就佔了30幾%，大家就知道這叫做恨意、對賴清德反感到這種程度。

最後，黃揚明強調，但TVBS這份民調，民進黨支持對賴清德的滿意度去年就職百日82%，現在還是82%，完全聞風不動，也就是說賴清德對同溫層鞏固的非常精彩，民進黨會挺賴清德的還是會挺到底。

▲▼TVBS民調「賴清德總統就職周年滿意度民調」。（圖／TVBS民調提供）

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