人數不足額仍受理憲訴法釋憲　吳宗憲：民進黨陷大法官於不義

▲立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

憲法法庭12日舉行由民進黨團提出的「憲法訴訟法」釋憲案及暫時處分說明會，才2天，憲法法庭今（16日）指出，14日經過大法官同意受理。對此，國民黨立委吳宗憲直言，「連演都不演了！」更引前總統陳水扁的話指出，「民進黨不要陷大法官於不義」。

藍白日前修正憲訴法部分條文，規定大法官未達15人，總統應於2個月內補足提名，參與評議的大法官人數不得低於10人，宣告違憲時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

如今，大法官只有8位。吳宗憲直言，「演都不演了」，首先，目前大法官人數不足，受理這樣的案子是否有正當性，令人懷疑；此外，以過往的經驗來看，2018年時，國民黨針對前瞻基礎建設特別預算案提出聲請釋憲，但當時大法官指出，高金素梅未參與表決駁回該案，因此大法官認定她「不夠積極」，所以駁回釋憲聲請案。套在這次的案子上，民進黨提出「憲法訴訟法」聲請，但是他們在三讀的時候並沒有反對，所以他們根本不適格，是不能提起這樣的聲請的，而大法官卻受理，這個他無法理解。

吳宗憲不滿指出，現在的憲法法庭完全不演，套句陳水扁的話，民進黨就是將大法官拉入權力分立的鬥爭裡面，完全陷大法官於不義。